Στη στρατηγική σημασία της σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και στον ρόλο της χώρας ως πυλώνα ασφάλειας, ενέργειας και επενδύσεων στην περιοχή, στάθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορία, οι σχέσεις της χώρας στην περιοχή και η επιρροή του Ελληνισμού της επιτρέπουν να διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών.

Όπως σημείωσε, η θέση αυτή προσδίδει στην Ελλάδα ιδιαίτερη ευθύνη, αλλά και τη δυνατότητα να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ χωρών, διευκολύνοντας τον διάλογο και ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση. «Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύει τόσο τον ρόλο της Ελλάδας όσο και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνοντας πως ο στρατηγικός διάλογος μπορεί να μετατραπεί σε συγκεκριμένες και απτές δράσεις.

Στον τομέα της άμυνας, υπογράμμισε ότι η διμερής συνεργασία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της, με την Αλεξανδρούπολη να αποτελεί, όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. «Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή της Ελλάδας στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αλλά και στις αμυντικές δαπάνες της χώρας, επισημαίνοντας ότι η συλλογική ασφάλεια προϋποθέτει τη συμμετοχή και την ανάληψη ευθύνης από κάθε σύμμαχο. «Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να επωμισθεί τις δικές του ευθύνες», ανέφερε.

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Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών συνεργασιών, ενώ ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στην αντιτρομοκρατική διάσταση της σχέσης.

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο για τη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις ενεργειακές υποδομές της Αλεξανδρούπολης και στον Κάθετο Διάδρομο, οι οποίοι, όπως σημείωσε, συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων προμήθειας, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε επίσης στην αυξανόμενη παρουσία αμερικανικών εταιρειών στον ελληνικό ενεργειακό τομέα. Όπως ανέφερε, η δραστηριοποίηση εταιρειών όπως η Chevron και η ExxonMobil αντανακλά την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Ελλάδας και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς εταιρικής σχέσης.

Αναφερόμενος στη ναυτιλία, υπογράμμισε τη σημασία του ελληνόκτητου στόλου, σημειώνοντας ότι αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ναυτιλιακής ικανότητας. «Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στη διατήρηση της ροής ενέργειας».

Επενδύσεις, data centers και νέες ευκαιρίες

Στο οικονομικό πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για αμερικανικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπτυξη των data centers και των ψηφιακών υποδομών, οι οποίες, όπως είπε, συμβάλλουν στην ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κέντρο καινοτομίας.

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, είναι η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής μέσα από συνεργασίες που θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, θα ενισχύουν την έρευνα και θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις επόμενες γενιές.

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτησή του είχαν οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών. Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ και στη συμβολή της στους τομείς του επιχειρείν, της επιστήμης, των δημόσιων υπηρεσιών και των τεχνών.

Όπως σημείωσε, οι δεσμοί Ελλάδας και ΗΠΑ στηρίζονται σε κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία των εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ νέων Ελλήνων και Αμερικανών.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την προσδοκία οι συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα και πρακτικά αποτελέσματα, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες διαθέτουν ήδη ισχυρές βάσεις συνεργασίας.

«Έχουμε γερά θεμέλια. Είναι ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως «Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί» και ότι η συνέχεια της σχέσης θα κριθεί από «αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε μετά».