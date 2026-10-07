Έφτασε στο ΥΠΕΞ ο Μάρκο Ρούμπιο - Όλες οι εξελίξεις

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Μάρκο Ρούμπιο.

Στο υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά τις 9 πμ έφτασε στο ΥΠΕΞ ο Μάρκο Ρούμπιο όπου τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά, θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στην συνέχεια μετά τις 11:00 ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.

Στις 12:00 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργου Γεραπετρίτη θα παρευρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου.

Στη συνέχεια μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η υπογραφή θα λάβει χώρα στις 12:30 στο Conrad Athens The Ilisian.

Στις 18:00 θα εκφωνήσει μία υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνύκα και στις 19:00 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 20:00 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

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