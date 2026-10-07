Έφτασε στο ΥΠΕΞ ο Μάρκο Ρούμπιο - Όλες οι εξελίξεις

Στο υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά τις 9 πμ έφτασε στο ΥΠΕΞ ο Μάρκο Ρούμπιο όπου τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά, θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
Στην συνέχεια μετά τις 11:00 ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.
Στις 12:00 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργου Γεραπετρίτη θα παρευρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου.
Στη συνέχεια μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η υπογραφή θα λάβει χώρα στις 12:30 στο Conrad Athens The Ilisian.
Στις 18:00 θα εκφωνήσει μία υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνύκα και στις 19:00 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 20:00 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.
LIVE
-
Φωτογραφίες από τη συνάντηση09:40:24
-
Νέο βίντεο από τη συνάντηση09:36:11
{https://exchange.glomex.com/video/v-dlye0lzfcvjl?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ – Ελλάδας09:34:58
Στην Ελλάδα, ο Μάρκο Ρούμπιο ηγείται της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο ίδιος από τη Διακλαδική Βάση Άντριους, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την περιοδεία του στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.
Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
Ελλάδα – ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.
Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών θα ζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα.
Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17.00
Σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.
-
Ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα09:34:05
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στην ομιλία στην Πνύκα αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος», όπως προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τζόνσον.
Όπως σημείωσε, με φόντο την Ακρόπολη ο κ. Ρούμπιο «θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσουν τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου».
Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών θα προειδοποιήσει ότι «μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει λησμονήσει αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά» και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση «να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής μας κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».
-
Βίντεο από την επίσκεψη09:26:44
{https://exchange.glomex.com/video/v-dlydxmk9cyup?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
«Κλικ» από την είσοδο Ρούμπιο στο ΥΠΕΞ09:20:06
-
Ξεκίνησε η συνάντηση Ρούμπιο - Γεραπετρίτη09:18:52
-
Απαγορευτικό συγκεντρώσεων09:17:11
«Απαγορευτικό» στις δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις και τις μηχανοκίνητες πορείες επιβάλλει η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμιο.
Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου και θα ισχύσει για την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το μέτρο κρίθηκε επιβεβλημένο, καθώς εκτιμάται ότι τυχόν διαδηλώσεις εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, με πιθανότητα διάπραξης σοβαρών αδικημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας, ενώ απειλείται και η εύρυθμη κοινωνικοοικονομική ζωή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.
-
Το πρόγραμμα Ρούμπιο στην Αθήνα09:07:54
Μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά, θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
Στην συνέχεια μετά τις 11:00 ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.
Στις 12:00 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργου Γεραπετρίτη θα παρευρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου.
Στη συνέχεια μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η υπογραφή θα λάβει χώρα στις 12:30 στο Conrad Athens The Ilisian.
Στις 18:00 θα εκφωνήσει μία υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνύκα και στις 19:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 20:00 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.
-
Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς09:06:55
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, η Αστυνομία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:
Αποφυγή Ι.Χ.: Να αποφευχθεί πλήρως η χρήση οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.
Χρήση ΜΜΜ: Να προτιμηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τις απαραίτητες μετακινήσεις.
Υποδείξεις Τροχονομίας: Όσοι κινηθούν στην περιοχή παρακαλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων, διευκολύνοντας την κυκλοφορία.
-
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα09:06:33
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ και κλειστοί δρόμοι σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
-
Έφτασε στο ΥΠΕΞ ο Μάρκο Ρούμπιο09:04:30
Έφτασε στο ΥΠΕΞ ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
-
Ξεκίνησε η πομπή του Μάρκο Ρούμπιο09:02:02
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ αναχώρησε από το The Ilisian, πρώην Hilton.