Τον εκνευρισμό του Μάρκο Ρούμπιο προκάλεσε η ερώτηση σχετικά με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δέχθηκε δύο ερωτήσεις από αμερικανικά ΜΜΕ για το δημοσίευμα της Wall Street Journal και τις πιέσεις του Κογκρέσου σε ό,τι αφορά στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στις οποίες αντέδρασε με εμφανή ενόχληση. Στήριξε τη Γκιλφόιλ, δηλώνοντας ότι η πρέσβης «κάνει εξαιρετική δουλειά», ενώ επικαλέστηκε ότι «δεν θα τα πούμε αυτά σε μία συνέντευξη Τύπου σε μία ξένη χώρα».

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις φερόμενες δηλώσεις της πρέσβειρας των ΗΠΑ περί εμπλοκής της Ουάσιγκτον στην επικείμενη, τότε, κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας και ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ διέκοψε τον Αμερικανό δημοσιογράφο αναφέροντας εμφανώς εκνευρισμένος: «Ποιος το είπε αυτό; Δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν θα απαντήσω σε μια ερώτηση που εσείς υιοθετείτε ως σωστή και δεν είναι σωστή».

Όταν, δε, ο δημοσιογράφος του ανέφερε πως το δημοσίευμα για το οποίο μιλάει είναι της WSJ, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε πως «όπως θα έχετε δει, πολλές φορές media των ΗΠΑ δημοσιεύουν fake news κατά του Προέδρου μας, Ντόναλντ Τραμπ».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 13:02 του βίντεο:

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