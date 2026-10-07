Μια πρώτη γεύση δόθηκε στις κοινές δηλώσεις στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου ειδικά για το καλώδιο, ο κ. Ρούμπιο δεν θέλησε, πάντως, να πάρει δημοσίως θέση όσον αφορά στις απαιτήσεις της Τουρκίας να της ζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου.

Με την ενέργεια και την άμυνα στην κορυφή της ατζέντας και μια ομιλία στην Πνύκα που θα απευθύνεται σε ολόκληρη τη Δύση, ο Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, τις επίσημες επαφές του στην Αθήνα.

Μια πρώτη γεύση ωστόσο δόθηκε στις κοινές δηλώσεις στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου ειδικά για το καλώδιο, ο κ. Ρούμπιο δεν θέλησε, πάντως, να πάρει δημοσίως θέση όσον αφορά στις απαιτήσεις της Τουρκίας να της ζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου.

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Ειδικότερα, ρωτήθηκε αν η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά για την ενεργειακή ασφάλεια έργα εκτός από τον Κάθετο Διάδρομο, όπως οι γεωτρήσεις της Exxon Mobil και της Chevron, καθώς και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αλλά και με την Κύπρο και το Ισραήλ.

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Αφού υπογράμμισε τη μεγάλη αφοσίωση των ΗΠΑ σε όλα τα έργα ενεργειακής ασφάλειας τόνισε πως: Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δε θα αναφερθώ σε ονόματα. Τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μία συνέντευξη τύπου».

Μάλιστα είπε ότι: «Ευαίσθητα θέματα θέλουμε να αντιμετωπιστούν στα σωστά fora. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά ορισμένα πράγματα καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνεντεύξεις τύπου».

Το κύριο θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο πάντως ήταν ο Κάθετος Διάδρομος και η επέκταση του. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι το έργο αυτό θα καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο και θα διευκολύνει τη μεταφορά (αμερικανικού) LNG στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα: Ομιλία στην Πνύκα και συνάντηση με Μητσοτάκη

Στις 18:30 ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μιλήσει στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη, σε μια ομιλία με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναδείξει την Αθήνα ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού, συνδέοντας την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τη Ρώμη, τον Χριστιανισμό και, στη συνέχεια, με την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια.

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Το πλαίσιο της ομιλίας περιέγραψε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ντίλαν Τζόνσον, απαντώντας σε ερώτηση του Breitbart.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει την αρχαία Ελλάδα ως «την πρώτη πλήρη έκφραση των ποιοτήτων που θα όριζαν τη Δύση: περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου».

Ο Ντίλαν Τζόνσον προανήγγειλε παράλληλα ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού έχει ξεχάσει αυτές τις θεμελιώδεις αξίες» και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Δύση «να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν μια νέα εποχή ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων».

Αμέσως μετά την ομιλία του στην Πνύκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα

Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφη το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Η υπογραφή έγινε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα John Haas.

«Η παρουσία του υπουργού των ΗΠΑ υποδηλώνει τη στενή στρατηγική σχέση. Η συμφωνία που υπεγράφη δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασίας μας στο πλαίσιο της περαιτέρω μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων» τόνισε ο υπουργός Αμυνας.