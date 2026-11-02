Το κάλεσμα Νετανιάχου αφορά τα μη αραβικά κόμματα.

«Το ισραηλινό κοινό δεν θέλει μια κυβέρνηση που εξαρτάται από το Ράαμ και την Κοινή Λίστα, κόμματα που στηρίζουν την τρομοκρατία και απορρίπτουν την ύπαρξη του εβραϊκού κράτους», ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε μη αραβικά κόμματα για σχηματισμό ευρείας εθνικής κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου τάχθηκε υπέρ της συγκρότησης ενός διευρυμένου κυβερνητικού συνασπισμού, χωρίς τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων, τονίζοντας ωστόσο πως εκείνος θα πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός. Το αιτιολόγησε λέγοντας πως το κόμμα του, το Λικούντ, εξασφάλισε τις περισσότερες έδρες στην Κνεσέτ.

«Επιδιώκουμε να συγκροτήσουμε ένα διευρυμένο κυβερνητικό σχήμα με τους εταίρους μας και με οποιοδήποτε κόμμα επιθυμεί να συμπορευτεί μαζί μας και δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία. Είμαι ανοιχτός σε διάλογο για το ζήτημα αυτό», αναφέρει σε δήλωσή του, η οποία κοινοποιήθηκε στα social media.

«Οι πολίτες του Ισραήλ δεν επιθυμούν μια κυβέρνηση η οποία θα εξαρτάται από το Ραάμ και την Κοινή Λίστα», σημείωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις δύο συμμαχίες αραβικών κομμάτων, που αθροιστικά εξασφάλισαν 19 έδρες. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τα αραβικά κόμματα ότι «υποστηρίζουν την τρομοκρατία και απορρίπτουν την ύπαρξη εβραϊκού κράτους».

{https://x.com/netanyahu/status/2117322854094303435}