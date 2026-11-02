Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος στον ΣΚΑΪ για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Για ένα ενδεχόμενο «μπλε κύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές έκανε λόγο ο Τζορτζ Στεφανόπουλος. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε πώς ο Τραμπ θα απαντήσει σε μια ενδεχόμενη ήττα. Στις προηγούμενες εκλογές ο Κλίντον αποδέχθηκε την ήττα του. Αλλά αυτό δεν νομίζω να συμβεί αύριο».

Κατά τον Τζορτζ Στεφανόπουλος ο Τραμπ λειτουργεί «δίχως φρένα» και το σίγουρο είναι ότι «οι ενδιάμεσες εκλογές είναι δημοψήφισμα για τον Τραμπ».

Αν πάλι χάσουν οι Δημοκρατικοί τότε αναμφίβολα θα οδηγηθούν στο χάος.

Δείτε όσα ενδιαφέροντα είπε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος

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Η αριθμιτική της κάλπης

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