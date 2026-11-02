Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων ανακοινώθηκε αναβολή των μαθημάτων στα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα.

Αναβολή των μαθημάτων στα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην πόλη της Κέρκυρας αποφάσισε η διοίκηση του ιδρύματος για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, λόγω της κακοκαιρίας Agneta και των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα από τις πρωινές ώρες έως και τις 15:00. Η απόφαση αφορά τα ακαδημαϊκά τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου με έδρα την πόλη της Κέρκυρας και ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ενόψει της επιδείνωσης του καιρού.

Υπενθυμίζεται ότι για την Κέρκυρα έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ το νησί βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code.

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Μήνυμα 112 στην Κέρκυρα για ισχυρές βροχές λόγω της κακοκαιρίας Agneta

Λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων που επίκεινται μέσω του 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους μεταξύ άλλων και της Κέρκυρας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες. Όπως αναφέρεται στο μήνυμα «από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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