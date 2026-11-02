Σύμφωνα με την Tagesschau, από τις 29 Οκτωβρίου η Apple άρχισε να αποστέλλει προειδοποιήσεις σε φυσικά πρόσωπα για πιθανές επιθέσεις με spyware.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία μετά από προειδοποιήσεις της Apple για πιθανές στοχευμένες επιθέσεις με κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware) σε iPhone βουλευτών και μελών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών (BSI) έχει κινητοποιηθεί, καλώντας τους αποδέκτες των ειδοποιήσεων να θεωρήσουν προληπτικά ότι οι συσκευές τους ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επιτυχής κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την Tagesschau, από τις 29 Οκτωβρίου η Apple άρχισε να αποστέλλει προειδοποιήσεις σε φυσικά πρόσωπα για πιθανές επιθέσεις με spyware. Οι ειδοποιήσεις αφορούν συσκευές που ανήκουν σε μέλη της Bundestag και της γερμανικής κυβέρνησης. Η BSI ανακοίνωσε ότι δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες για την προέλευση ή τις συνθήκες των πιθανών επιθέσεων, ούτε γνωρίζει εάν κάποια συσκευή έχει πράγματι μολυνθεί. Ωστόσο, συνέστησε στους επηρεαζόμενους χρήστες να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο παραβίασης ως πραγματικό κίνδυνο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Την υπόθεση επιβεβαίωσε ο Γερμανός υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, Κάρστεν Βίλντμπεργκερ, μιλώντας στην εκπομπή «Bericht aus Berlin» του ARD. Όπως ανέφερε, η Apple ενημέρωσε ότι ορισμένες συσκευές ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί μέσω spyware, ενώ η BSI αντέδρασε άμεσα, αποστέλλοντας οδηγίες στους ενδιαφερόμενους. Ο υπουργός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε εκτίμηση για τη φύση της επίθεσης θα ήταν πρόωρη. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στη γερμανική κυβέρνηση.

Η Apple αποστέλλει αντίστοιχες ειδοποιήσεις από το 2021, έχοντας ενημερώσει χρήστες σε περισσότερες από 150 χώρες για πιθανές στοχευμένες επιθέσεις. Τα εξελιγμένα κατασκοπευτικά λογισμικά μπορούν να αξιοποιούν τεχνικές «zero-click», επιτρέποντας την παραβίαση μιας συσκευής χωρίς καμία ενέργεια του χρήστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Pegasus της NSO Group, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι και το λογισμικό Predator της Intellexa μπορεί, σε ήδη παραβιασμένες συσκευές Apple, να αποκρύπτει τις ενδείξεις ενεργοποίησης κάμερας και μικροφώνου. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία που να συνδέουν κάποιο από αυτά τα εργαλεία με τη γερμανική υπόθεση.

Προς το παρόν, παραμένουν άγνωστα τόσο ο αριθμός των πιθανών στόχων όσο και η ταυτότητα των επιτιθέμενων.