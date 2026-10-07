«Για μένα, δεν πρόκειται απλώς για συνεντεύξεις. Είναι μαρτυρίες ιστορικής σημασίας» αναφέρει η πρέσβειρα του Ισραήλ εγκαινιάζοντας το νέο podcast BRIDGE.

Η πρεσβεία του Ισραήλ και η πρέσβειρα, Πνινάτ Γιανάι, εγκαινιάζουν ένα νέο podcast που συνδέει το Ισραήλ και την Ελλάδα» όπως αναφέρει σε ανάρτησή της ανήμερα της επετείου της 7ης Οκτωβρίου.

Το BRIDGE, εγκαινιάζεται σήμερα - ανήμερα της επετείου των 3 χρόνων από την ειβολή της Χαμάς - με δύο μαρτυρίες γονέων για την 7η Οκτωβρίου, στα ελληνικά και στα εβραϊκά.

«Μια Ισραηλινή μητέρα. Ένας Έλληνας πατέρας. Δύο γλώσσες. Δύο ιστορίες. Μία γέφυρα» θα μεταδώσει στους επίσημους λογαριασμούς της η πρεσβεία του Ισραήλ στα social media.

«Πριν ακόμα φτάσω στην Ελλάδα, σκεφτόμουν πολύ το εξής: αν υπάρχει κάτι που δεν θα λείψει ποτέ από το Ισραήλ, αυτό είναι το περιεχόμενο. Είμαστε μια χώρα που γεννά αδιάκοπα ιστορίες. Καινοτομία, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, πολιτισμός και δημιουργικότητα - και παράλληλα, δυστυχώς, συνθήκες ασφάλειας που συνοδεύονται από ανθρώπινες ιστορίες, δραματικές και πολλές φορές σχεδόν αδιανόητες. Όταν έφτασα στην Ελλάδα, ήξερα ότι στο πλαίσιο της δημόσιας διπλωματίας μου ήθελα να δίνω συνεντεύξεις, να μιλώ, να εξηγώ και να εκπροσωπώ τη χώρα μου σε κάθε δυνατή πλατφόρμα. Αλλά ήθελα επίσης να δημιουργήσω μια δική μας πλατφόρμα» ναφέρει η πρέσβειρα του Ισραήλ.

{https://x.com/IsraelinGreece/status/2107774207039799410}

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«Και έτσι γεννήθηκε το BRIDGE – Γέφυρα, το νέο μας podcast στην Ελλάδα. Το όνομα δεν επιλέχθηκε τυχαία. Μια γέφυρα είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να χτίζουμε εδώ κάθε μέρα - ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, ανάμεσα στους ανθρώπους, στις γλώσσες, στις ιστορίες και ανάμεσα σε δύο κοινωνίες που έχουν πολύ περισσότερα κοινά απ’ όσα ίσως κάποιες φορές αντιλαμβανόμαστε. Και όταν αναρωτηθήκαμε από πού πρέπει να ξεκινήσει το ταξίδι του BRIDGE, η απάντηση ήταν για μένα ξεκάθαρη: Ξεκινάμε από την 7η Οκτωβρίου» αναφέρει η πρέσβειρα του Ισραήλ.

Συνεχίζει στην ανάρτησή της λέγοντας «Ειδικά τώρα. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ αναγκάζεται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τον ίδιο τον πόλεμο, αλλά και μια εκστρατεία που πολύ συχνά επιχειρεί να αντιστρέψει την ιστορία - να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ποιος τον ξεκίνησε και τι συνέβη στους ανθρώπους που ξύπνησαν ένα Σάββατο πρωί στα σπίτια τους και ανακάλυψαν ότι ο εφιάλτης είχε εισβάλει μέσα στα ίδια τους τα υπνοδωμάτια. Πριν μιλήσουμε για όλα όσα συνέβησαν από τότε, πρέπει να επιστρέψουμε στη στιγμή από την οποία ξεκίνησαν όλα. Να διηγηθούμε. Να καταγράψουμε. Να θυμόμαστε. Γι’ αυτό επιλέξαμε να ανοίξουμε το BRIDGE με δύο φωνές που, για μένα, εκφράζουν ακριβώς αυτή τη γέφυρα: Μια Ισραηλινή μητέρα και ένας Έλληνας πατέρας.

»Τη μητέρα της Eden Ben Rubi, αιωνία της η μνήμη, μιας νέας γυναίκας που πήγε στο φεστιβάλ Nova με τη φωτογραφική της μηχανή για να φωτογραφίσει την ανατολή του ήλιου - και δολοφονήθηκε στη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

»Και παράλληλα, έναν Ελληνοεβραίο πατέρα που επέλεξε το Ισραήλ ως πατρίδα του και να δημιουργήσει την οικογένειά του στις κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Το πρωί του Simchat Torah, με τα παιδιά του στο πλευρό του, έζησε μαζί τους την τρομοκρατική επίθεση.

»Μια Ισραηλινή μητέρα. Ένας Έλληνας πατέρας. Εβραϊκά και ελληνικά. Δύο ιστορίες που μας επιστρέφουν στη στιγμή που δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε στον κόσμο να ξεχάσει. Σε εκείνο το πρωινό, όταν Ισραηλινοί πολίτες ξύπνησαν στα σπίτια τους και βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που κανείς τους δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Από εδώ ξεκινά το BRIDGE. Όχι επειδή αυτή είναι η μοναδική ιστορία από το Ισραήλ - κάθε άλλο. Αλλά επειδή δεν μπορεί κανείς να αφηγηθεί την ιστορία του Ισραήλ αυτής της περιόδου χωρίς να ξεκινήσει από αυτό το σημείο» τονίζει η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα.

«Για μένα, δεν πρόκειται απλώς για συνεντεύξεις. Είναι μαρτυρίες ιστορικής σημασίας. Ιστορίες που πρέπει να ακουστούν, να καταγραφούν και να διατηρηθούν.Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Το BRIDGE θα συνεχίσει να φέρνει περισσότερες φωνές, περισσότερους ανθρώπους, περισσότερες ιδέες και περισσότερες ιστορίες από το Ισραήλ και την Ελλάδα - από τον κόσμο της καινοτομίας, του πολιτισμού, της κοινωνίας, της οικονομίας, της ασφάλειας και της ίδιας της ζωής. Αλλά σήμερα ξεκινάμε από εκεί όπου πιστεύουμε ότι έχουμε καθήκον να ξεκινήσουμε.Δύο άνθρωποι. Δύο ιστορίες. Δύο γλώσσες. Μία γέφυρα».