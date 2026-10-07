Δημοσκόπηση του Israel Democracy Institute έδειξε πως 68% των εβραίων Ισραηλινών δήλωσαν πως τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου θα αποτελέσουν βασικό ή αρκετά βασικό στοιχείο στην απόφασή τους ποιο κόμμα να ψηφίσουν.

Το Ισραήλ αποτίει σήμερα φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς πριν από τρία χρόνια, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές που σηματοδοτούνται από τη μνήμη της 7ης Οκτωβρίου 2023, της πιο φονικής ημέρας στην ιστορία της χώρας.

Στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Nova, στο οποίο οι μαχητές της Χαμάς έκαναν στις 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο με αυτοκίνητα και αλεξίπτωτα πλαγιάς, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτου σιγή στις 06:29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους στη γιορτή αυτή, περιτριγυρισμένοι από τις φωτογραφίες των νεκρών συγγενών τους, μπροστά στις οποίες είχαν καταθέσει λουλούδια, σύμφωνα με περιγραφές δημοσιογράφων που βρίσκονται επιτόπου.

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«Είναι οι ήρωές μας, τα σπουδαιότερα παιδιά του Ισραήλ», είπε ένας αστυνομικός κοιτάζοντας τα πορτρέτα των πεσόντων συναδέλφων του.

Σιγή τηρήθηκε επίσης στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου 64 κάτοικοι είχαν σκοτωθεί και 18 απαχθεί, καθώς και σε άλλα μέρη. Εκδήλωση οργανωμένη από τις οικογένειες των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί επίσης το βράδυ στο Τελ Αβίβ.

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Τελετές είναι προγραμματισμένες όλη τη σημερινή ημέρα για να αποδοθούν τιμές στα θύματα αυτής της χωρίς προηγούμενο επίθεσης που πραγματοποίησαν από τη Γάζα μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς, η οποία προκάλεσε το θάνατο 1.221 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Την ημέρα εκείνη, 251 άνθρωποι είχαν επίσης απαχθεί και οδηγηθεί δια της βίας στη Γάζα, 44 από τους οποίους ήταν ήδη νεκροί.

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Εκτός από το πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, οι τελετές έχουν φέτος ιδιαίτερη διάσταση, καθώς είναι οι πρώτες μετά την έναρξη της ισχύος, πέρυσι, της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ένα έδαφος που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διεξήγαγε το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός που κατηγορεί τον νυν επικεφαλής της κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν εμπόδισε την επίθεση, συνάντησε τους πενθούντες στον τόπο του φεστιβάλ Νόβα.

«Ήταν μια κολοσσιαία αποτυχία του Κράτους του Ισραήλ, το οποίο δημιουργήθηκε για να υπερασπίζεται τους Εβραίους στη γη μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Όμως στη συνέχεια νέοι άνδρες και νέες γυναίκες απ' όλο το Ισραήλ ήρθαν να πολεμήσουν, να προστατεύσουν και να σώσουν ζωές, τις ζωές των αδελφών τους, και γεννήθηκε μια γενιά ηρώων. Και οφείλουμε σ' αυτή την εξαιρετική γενιά να ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας για να είναι πιο δυνατή, καλύτερη».

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Ο Νετανιάχου έχει απορρίψει κάθε ευθύνη του ιδίου γι' αυτή την παραβίαση της ασφάλειας του Ισραήλ και έχει αντισταθεί σε εκκλήσεις για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας.

Δημοσκόπηση του Israel Democracy Institute έδειξε πως 68% των εβραίων Ισραηλινών δήλωσαν πως τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου θα αποτελέσουν βασικό ή αρκετά βασικό στοιχείο στην απόφασή τους ποιο κόμμα να ψηφίσουν.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ούτε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε οι κύριοι αντίπαλοί του θα είχαν αρκετές έδρες στο κοινοβούλιο για να σχηματίσουν κυβέρνηση, αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα.

Ενισχυμένη ασφάλεια

Οι επίσημες τελετές πραγματοποιήθηκαν προχθές, Δευτέρα, σε ημερομηνία που ορίσθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο.

Οι τελετές αυτές διεξάγονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τρεις εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές - τις πρώτες μετά την 7η Οκτωβρίου - και μία εβδομάδα μετά την απόπειρα επίθεσης σε αεροπλάνο της flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Χθες, Τρίτη, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξε το στρατό να αυξήσει την επιφυλακή του, επικαλούμενος πληροφορίες για ενδεχόμενες επιθέσεις της Χαμάς εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Σε αντίποινα για την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση στη λωρίδα της Γάζας, η οποία κατέστρεψε σε μεγάλο μέρος το έδαφος αυτό και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 74.200 ανθρώπους, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς και οι στατιστικές του θεωρούνται αξιόπιστες από τον ΟΗΕ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν και πάλι σήμερα επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Δημοσιογράφοι παρόντες στο χώρο του φεστιβάλ Νόβα, κοντά στα σύνορα, άκουσαν ισχυρές εκρήξεις προερχόμενες απο το παλαιστινιακό έδαφος. Το νοσοκομείο Αλ-Σίφα της Πόλης της Γάζας έκανε λόγο για δύο νεκρούς στη διάρκεια πληγμάτων την περασμένη νύκτα.

Στα τρία χρόνια που πέρασαν, το Ισραήλ πολέμησε και σε άλλα μέτωπα, κυρίως στον Λίβανο εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, καθώς και απ' ευθείας εναντίον του Ιράν.

Στη Γάζα η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει καταστροφική παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2025. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές ή σε προσωρινά καταλύματα.

Και ενώ το πολιτικό μέλλον του εδάφους παραμένει αβέβαιο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε προχθές, Δευτέρα, ότι η Χαμάς δεν πρόκειται να κυβερνήσει πλέον τη Γάζα και υποσχέθηκε να συνεχίσει να στοχοθετεί τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ή κράτησαν Ισραηλινούς σε ομηρία.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ