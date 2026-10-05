«Από τη στιγμή που έμαθα τη θλιβερή είδηση, του θανάτου της Maysa και της Mary, προσεύχομαι στον Θεό γι' αυτές, για τις οικογένειές τους και για ολόκληρη την κοινότητα της Γάζας. Ως πότε, Κύριε;» έγραψε ο πάπας Λέων.

Μήνυμα στον εφημέριο της Καθολικής Εκκλησίας της Αγίας Οικογένειας στην πόλη της Γάζας, μετά τον θάνατο πέντε αμάχων από ισραηλινό πλήγμα, έστειλε ο πάπας Λέων με τη σπαρακτική κραυγή «Ως πότε, Κύριε;».

Ο πάπας Λέων ΙΔ' εξέφρασε τη θλίψη του και διαβεβαίωσε τη χριστιανική κοινότητα της Γάζας ότι προσεύχεται γι' αυτήν, μετά τον θάνατο πέντε αμάχων, ανάμεσά τους δύο Ορθόδοξες γυναίκες, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Η επίθεση έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ριμάλ, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, προκαλώντας τον τραυματισμό πολλών άλλων ατόμων.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν η Maysa Khader Ibrahim Abu Daoud και η κόρη της, Mary Hafez Michel Najjar. Οι δύο γυναίκες, ορθόδοξες στο θρήσκευμα είχαν βρει πρόσφατα νέο καταφύγιο και προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

«Ως πότε, Κύριε;»

Στο μήνυμά του προς τον πάτερ Γκαμπριέλ Ρομανέλι, εφημέριο της Εκκλησίας της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα, ο πάπας Λέων προσευχήθηκε για τα θύματα και τον ευχαρίστησε για το ποιμαντικό του έργο.

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«Από τη στιγμή που έμαθα τη θλιβερή είδηση, του θανάτου της Maysa και της Mary, προσεύχομαι στον Θεό γι' αυτές, για τις οικογένειές τους και για ολόκληρη την κοινότητα της Γάζας. Ως πότε, Κύριε;» έγραψε ο πάπας Λέων σε μία σπαρακτική επιστολή.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον εφημέριο για την προσφορά του στην χριστιανική κοινότητα της Γάζας.

«Σας ευχαριστώ που στηρίζετε την ενορία και τόσους πολλούς ανθρώπους που επιθυμούν να ζήσουν ειρηνικά» έγραψε ο πάπας Λέων.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε σύμφωνα με το Vatican News και ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πίτσαμπάλα, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του εκ μέρους του κλήρου και της επισκοπής και καταδίκασε την απώλεια αθώων ζωών.

Η κηδεία των γυναικών τελέστηκε το Σάββατο στον ναό του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας, όπου ο Μητροπολίτης Αλέξιος, προσευχήθηκε για την ανάπαυση της ψυχής τους.

Με πληροφορίες του Vatican News/ΑΠΕ