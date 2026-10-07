Η πίεση για τερματισμό της κρίσης εξασθενεί, ενώ η βία στη Δυτική Όχθη και τα ανοιχτά ζητήματα στη Γάζα παραμένουν.

Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί άμαχοι. Ακολούθησαν δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου που διεξήγαγαν στη Γάζα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), έναν πόλεμο που επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ, κορυφαίοι μελετητές και μεγάλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει γενοκτονία. Μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια, περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ εκτιμάται ότι χιλιάδες ακόμη παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Πριν από έναν χρόνο, οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία όμως στην πράξη τηρήθηκε κυρίως στα χαρτιά. Οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις των IDF έχουν σταματήσει, όμως οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται, ενώ στη Δυτική Όχθη η βία από Εβραίους εποίκους παραμένει ανεξέλεγκτη.

Ωστόσο, η παγκόσμια προσοχή στη Γάζα έχει ατονήσει. Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν άρχισε να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα, οι προηγούμενες δεσμεύσεις πολλών κρατών να συμβάλουν στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας αποδείχθηκαν για ακόμη μία φορά ανεπαρκείς, αν όχι κενού περιεχομένου.

Τώρα, το Ισραήλ οδεύει προς μια ιδιαίτερα πολωμένη εκλογική αναμέτρηση στις 27 Οκτωβρίου, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για ολόκληρη την περιοχή.

Αν αναλάβει την εξουσία μια λιγότερο ακραία κυβέρνηση, θα διατηρηθεί το ενδιαφέρον (και η πίεση) του κόσμου για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τι (δεν) πέτυχε το ειρηνευτικό σχέδιο

Η πρώτη φάση του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα πέτυχε σε μεγάλο βαθμό. Οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι επέστρεψαν στην πατρίδα τους με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και συλληφθέντες, ενώ οι σοροί των νεκρών ομήρων επιστράφηκαν τους επόμενους μήνες. Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι κάτοικοι της Γάζας επέστρεψαν στον βορρά. Οι ισραηλινές δυνάμεις υποχώρησαν σε μια «κίτρινη γραμμή», ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το σχέδιο και τη δημιουργία του «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό αμερικανική προεδρία.

Ωστόσο, σύντομα διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του κόσμου ότι «όλα τα όπλα θα σιγήσουν». Έναν χρόνο μετά την υπογραφή της εκεχειρίας, στις 9 Οκτωβρίου 2025, το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ, αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί σχεδόν 1.400 κάτοικοι της Γάζας.

Η ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς, ουσιαστική ανοικοδόμηση δεν έχει ακόμη αρχίσει και ένας ακόμη χειμώνας πλησιάζει για οικογένειες που ζουν σε σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια.

Χωρίς διαρκή διεθνή εμπλοκή, η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ έχει βαλτώσει σε μεγάλο βαθμό. Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί. Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, που προορίζεται να προσφέρει ασφάλεια στη Γάζα, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, παρά το γεγονός ότι τον Ιανουάριο διορίστηκε Αμερικανός διοικητής. Η τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που προορίζεται να διοικήσει τη Γάζα δεν έχει αναλάβει τον έλεγχο επί του πεδίου.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο Ειρήνης παρουσίασε σχέδιο έξι μηνών, ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Το ποσό αυτό όμως αποτελεί ένα κλάσμα των 71,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της περιοχής σε διάστημα μιας δεκαετίας.

Και όλα αυτά εξαρτώνται από την παράδοση των όπλων της Χαμάς. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, ενώ η Χαμάς δεν πρόκειται να αφοπλιστεί με τους όρους του σχεδίου. Η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία δεν είναι δημοφιλής στο εσωτερικό, προχωρά αργά, ενώ η δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ βρίσκεται εδώ και μήνες σε προεκλογική εκστρατεία, έχοντας ισχυρά κίνητρα να υπονομεύσει την πρόοδο.

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από περισσότερες από 150 χώρες δεν έχει αλλάξει την πραγματικότητα επί του πεδίου. Η διεθνής πίεση που συνέβαλε στην επίτευξη της εκεχειρίας αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθεί τώρα που έχει υποχωρήσει η πιο σφοδρή φάση της βίας.

Η προσοχή υποχώρησε, αλλά δεν εξαφανίστηκε

Η προσοχή των μέσων ενημέρωσης και της κοινής γνώμης στις θηριωδίες που διαπράττονται σε μακρινές περιοχές είναι γνωστό ότι δεν διαρκεί πολύ.

Κορυφώνεται όταν ξεσπά σφοδρή βία και γρήγορα υποχωρεί όταν αυτή γίνεται χρόνια ή όταν μια άλλη κρίση κυριαρχεί στην επικαιρότητα.

Η Γάζα ακολούθησε εν μέρει αυτό το μοτίβο. Καθώς οι βομβαρδισμοί με μαζικές απώλειες έδωσαν τη θέση τους σε σχεδόν καθημερινές επιθέσεις «χαμηλότερης έντασης», η Γάζα άρχισε να υποχωρεί από τα πρωτοσέλιδα. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, απορρόφησε μεγάλο μέρος της περιορισμένης προσοχής που μπορεί να διαθέσει η παγκόσμια κοινή γνώμη. Η Ουκρανία και, κατά διαστήματα, ο Λίβανος διεκδίκησαν το υπόλοιπο ενδιαφέρον.

Οι περισσότεροι άνθρωποι τοποθετούν τις διεθνείς κρίσεις πολύ χαμηλότερα από τις εγχώριες ανησυχίες - υγειονομική περίθαλψη, θέσεις εργασίας και κόστος ζωής - ενώ η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει φτάσει κατευθείαν στις τσέπες τους μέσω της αύξησης της τιμής της βενζίνης. Η Γάζα, για τους περισσότερους, δεν είχε ποτέ τέτοιο άμεσο αντίκτυπο.

Αυτό που ξεχωρίζει τον τελευταίο χρόνο δεν είναι τόσο η υποχώρηση της προσοχής στη Γάζα όσο το γεγονός ότι ένα μέρος της παρέμεινε. Ενώ η ευρύτερη κοινή γνώμη σε μεγάλο βαθμό προχώρησε παρακάτω, ορισμένοι νομοθέτες, αξιωματούχοι και σχολιαστές, καθώς και μια μικρότερη αλλά ιδιαίτερα αφοσιωμένη ομάδα πολιτών σε όλο τον κόσμο, συνέχισαν να ασχολούνται με το ζήτημα.

Οι τελευταίοι στηρίχθηκαν σε ένα κίνημα αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντας την οργή σε μια διαρκή παγκόσμια εκστρατεία - αν και η ρητορική και οι τακτικές που υιοθέτησε σε ορισμένες περιπτώσεις συνέβαλαν επίσης στην περαιτέρω πόλωση, τόσο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται όσο και στο Ισραήλ.

Το Σουδάν, αντίθετα, το οποίο ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, δείχνει την άλλη πλευρά του νομίσματος. Χωρίς μια αντίστοιχης εμβέλειας παγκόσμια εκστρατεία πίσω του, δυσκολεύεται να διατηρήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Η αφάνεια της μίας κρίσης και η υπερβολική προβολή της άλλης είναι δύο όψεις του ίδιου προβλήματος: το ποιες θηριωδίες κινητοποιούν την κοινή γνώμη εξαρτάται λιγότερο από τη σοβαρότητά τους και περισσότερο από το ποιος διαθέτει την οργάνωση και τα μέσα για να τραβήξει την προσοχή μας.

Μια κρίση που βαθαίνει στη Δυτική Όχθη

Η διαρκής, αν και πιο περιορισμένη, διεθνής εκστρατεία πίεσης για τη Γάζα απέκτησε σύντομα μια νέα εστία αγανάκτησης: τη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν καταγράψει κατά μέσο όρο έξι επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων την ημέρα - ρυθμός υψηλότερος από οποιονδήποτε άλλο έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Μέχρι τον Ιούλιο, οι θάνατοι που συνδέονταν με επιθέσεις εποίκων είχαν ήδη ξεπεράσει το σύνολο του 2025. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν επίσης εκτοπιστεί, καθώς η επέκταση των εποικισμών έχει επιταχυνθεί.

Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν ήδη απαγορεύσει το εμπόριο με τους εποικισμούς. Άλλες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσαν πιο πρόσφατα ότι δεν μπορούσαν πλέον να αγνοούν την κρίση. Τον Σεπτέμβριο, το Λονδίνο ανακοίνωσε απαγόρευση, με τον υπουργό Εξωτερικών Έντ Μίλιμπαντ να κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε μια «εθνοκάθαρση» που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη από «τρομοκράτες εποίκους»

Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί επίσης σημαντικές εμπορικές σχέσεις με τη χώρα, ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων αυτών αναμένεται να είναι περιορισμένος, καθώς οι εποικισμοί πραγματοποιούν σχετικά μικρές εξαγωγές. Η σημασία τους είναι κυρίως πολιτική.

Επιπλέον, αν η ευρωπαϊκή πίεση αποσκοπεί εν μέρει στο να επηρεάσει τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους πριν από τις εκλογές, δεν είναι σαφές πόσο αποτελεσματική θα αποδειχθεί. Η εξωτερική πίεση πριν από μια εκλογική αναμέτρηση τείνει να συσπειρώνει τη βάση που στηρίζει έναν ηγέτη, ενώ η διεθνής κατακραυγή για τη Γάζα έχει ήδη ενισχύσει, μεταξύ πολλών Ισραηλινών Εβραίων, την αίσθηση ότι η χώρα βρίσκεται υπό πολιορκία.

Η πραγματική εξωτερική πίεση, ωστόσο, θα πρέπει να ασκηθεί μετά τις εκλογές.

Το αποφασιστικό μέσο πίεσης για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας βρίσκεται στην Ουάσιγνκτον, δεδομένου του βαθμού κατά τον οποίο κάθε ισραηλινή κυβέρνηση εξαρτάται από την αμερικανική στήριξη. Το βασικό κίνητρο για το Ισραήλ θα ήταν η εξομάλυνση των σχέσεών του με τη Σαουδική Αραβία - και μαζί της με μεγάλο μέρος του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου. Ωστόσο, το Ριάντ έχει συνδέσει την εξομάλυνση των σχέσεων με μια αξιόπιστη πορεία προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας, ίσως πιο σημαντικός και συχνά υποτιμημένος: η βαθιά ανάγκη της ισραηλινής κοινωνίας να αισθάνεται ασφαλής.

Η ανάγκη αυτή κλονίστηκε στις 7 Οκτωβρίου και συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διεξήχθη ο πόλεμος στη Γάζα, χωρίς βέβαια να τον δικαιολογεί - όπως άλλωστε κανένα παράπονο ή καμία αδικία, όποιες κι αν είναι οι ρίζες της, δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη σφαγή αμάχων από τη Χαμάς.

Η ανάγκη αυτή θα επηρεάσει πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν οι Ισραηλινοί, αλλά και τους κινδύνους που θα είναι διατεθειμένη να αναλάβει οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε εξωτερική πίεση ή κίνητρο.

Η δύσκολη δοκιμασία

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θα αποτελέσουν δοκιμασία για το αν θα προκύψει μια κυβέρνηση πρόθυμη να λάβει δύσκολες αποφάσεις.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ θα μπορούσε να αναδειχθεί σε μεγαλύτερο κόμμα στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, αλλά ενδέχεται να δυσκολευτεί να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό χωρίς την υποστήριξη των αραβοϊσραηλινών κομμάτων - μια προοπτική που ο Άιζενκοτ έχει αρνηθεί να υιοθετήσει.

Μια αλλαγή κυβέρνησης θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική. Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ουσιαστική προσπάθεια περιορισμού της βίας των εποίκων, πιο συνεργατική στάση απέναντι στις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα, καθώς και τη διενέργεια κρατικής έρευνας για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο, είναι λιγότερο πιθανό να επιφέρει θεμελιώδη αλλαγή στην πολιτική του Ισραήλ όσον αφορά την παράνομη κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών. Ο Άιζενκοτ έχει αποκλείσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους το προσεχές μέλλον και οποιοσδήποτε συνασπισμός υπό την ηγεσία του πιθανότατα θα περιλάμβανε δεξιούς εταίρους.

Εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Η διεθνής κινητοποίηση είναι ευκολότερη όταν στρέφεται εναντίον ενεργειών και προσώπων που θεωρούνται ξεκάθαρα καταδικαστέα. Η σημερινή κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία συμμετέχουν ακροδεξιοί υπουργοί όπως ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, έχει κάνει πολύ πιο εύκολο για τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ.

Μια κυβέρνηση με πιο μετριοπαθή εικόνα και κεντροδεξιό προσανατολισμό θα καθιστούσε πολύ δυσκολότερη τη διατήρηση αυτής της πίεσης. Κυβερνήσεις που επί Νετανιάχου δεν μπορούσαν να αγνοήσουν τις ενέργειες του Ισραήλ ενδέχεται να χαλαρώσουν τη στάση τους. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης μπορεί να παρουσιάσουν μια νίκη του Άιζενκοτ ως δρόμο προς την επίλυση, ενώ όσοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το ζήτημα ίσως δυσκολευτούν να διατηρήσουν την προσοχή της κοινής γνώμης στραμμένη σε μια κατοχή που συνεχίζεται, αλλά με πιο αργούς και λιγότερο θεαματικούς ρυθμούς.

Αν η διεθνής προσοχή διατηρείται μόνο όταν η κατάσταση φτάνει στα άκρα, τότε είναι που, στις πιο ήρεμες περιόδους που μεσολαβούν, οι πολιτικές διαδικασίες βαλτώνουν και οι παραβιάσεις συνεχίζονται.

Ο τελευταίος χρόνος δείχνει ότι η αγανάκτηση από μόνη της δεν αρκεί για να διατηρήσει την ουσιαστική πίεση όταν η ένταση υποχωρεί.

Τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, τα όπλα στη Γάζα έχουν σιγήσει, αλλά όχι εντελώς. Το ερώτημα για τον επόμενο χρόνο είναι αν ο κόσμος θα συνεχίσει να ακούει.

Πηγή: theconversation.com