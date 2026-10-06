Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις ισραηλινές αρχές να θεωρούν ότι η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ενέργειες εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων εκτός Ισραήλ.

Σε αυξημένη επαγρύπνηση καλεί τους Ισραηλινούς το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, προειδοποιώντας για πιθανές επιθετικές ενέργειες σε βάρος Εβραίων ενόψει της τρίτης επετείου της 7ης Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας αναφέρει ότι οργανώσεις τις οποίες το Ισραήλ συνδέει με το Ιράν, καθώς και η Χαμάς και τζιχαντιστικές οργανώσεις, αντιμετωπίζουν την επέτειο ως ημερομηνία ιδιαίτερης σημασίας.

Για τον λόγο αυτό, το NSC ζητά από τους Ισραηλινούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία τους.

Μεταξύ άλλων, συστήνεται η αποφυγή ταξιδιών σε συγκεκριμένες χώρες, όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να μην κοινοποιούν δημόσια, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τα μελλοντικά ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Συστάσεις σε όσους βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό

Οι οδηγίες αφορούν και τους Ισραηλινούς που βρίσκονται ήδη εκτός χώρας. Το Συμβούλιο τους καλεί να αποφεύγουν χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων, καθώς και διαδηλώσεις ή άλλες μαζικές εκδηλώσεις, υπό τον φόβο πιθανών επεισοδίων ή επιθέσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις ισραηλινές αρχές να θεωρούν ότι η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ενέργειες εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων εκτός Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να παραμένουν σε επαγρύπνηση κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.