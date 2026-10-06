Ο Τραμπ είπε τη γνώμη του (και) για τις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Την ώρα που οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει τη δική του ερμηνεία.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ επιρρίπτει ευθύνες για τις διαδηλώσεις στην [εκτός ελέγχου μετανάστευση» και στο Ισλάμ που κατά τον ίδιο θέλει να κυριεύσει την πάλαι ποτέ σπουδαία χώρα.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα άλλο από εκτός ελέγχου μετανάστευση, Δεν αφορά στα σχολεία, αλλά στο Ισλάμ που θέλει να αναλάβει την πάλαι ποτέ σπουδαία χώρα» έγραψε ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα η τελευταία ενημέρωση από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία αναφέρουν αυξανόμενες εντάσεις στην Place de la Nation στο Παρίσι μεταξύ ομάδας διαδηλωτών και αστυνομίας.