Ήταν επικεφαλής της γερμανικής μυστικής υπηρεσίας από το 1998 έως το 2005.

Ο πρώην επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας της Γερμανίας, Άουγκουστ Χάνινγκ, συνελήφθη ως ύποπτος για προδοσία και κατασκοπεία για λογαριασμό υπηρεσίας πληροφοριών άλλης χώρας, με τη βοήθεια συνεργάτη του, ο οποίος επίσης κατέληξε με χειροπέδες.

Ο 80χρονος υπήρξε επικεφαλής της BND από το 1998 έως το 2005. Συνελήφθη την Τρίτη στο σπίτι του, στο Νορντβάλντε της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας. Ο πρώην προσωπάρχης του, Μάνφρεντ Ντ.- οι γερμανικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το πλήρες όνομά του- συνελήφθη την ίδια στιγμή στη Βαυαρία- ως ύποπτος για συνέργεια σε απόπειρα προδοσίας και προδοτικής κατασκοπείας. Παράλληλα έγιναν έρευνες σε διάφορα ακίνητα στο Βερολίνο, που συνδέονται τους δύο συλληφθέντες.

«Έδωσε στον Χάνινγκ περίπου 2.000 έγγραφα με απόρρητες πληροφορίες»

Ο Μάνφρεντ Ντ., που συνέχισε να δουλεύει για τους διαδόχους του Χάνινγκ στη BND έως σήμερα, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τη θέση του προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια έδωσε στο Χάνινγκ, επί πληρωμή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των εισαγγελέων.

«Τα τρέχοντα στοιχεία υποδεικνύουν ότι με την πάροδο των ετών ο Μάνφρεντ Ντ. έδωσε στον Χάνινγκ περίπου 2.000 έγγραφα, πολλά από τα οποία περιείχαν απόρρητες πληροφορίες που προορίζονταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών και συγκεκριμένα για ενημερώσεις στελεχών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο Χάνινγκ σκόπευε να πουλήσει τα έγγραφα, στο πλαίσιο παροχής συμβουλών επί πληρωμή, δραστηριότητα που ανέπτυξε μετά την αποχώρησή του από το BND. Σε ποιον και σε ποια έκταση διέθεσε τα έγγραφα αποτελεί αντικείμενο της έρευνας που συνεχίζεται.

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Ο 80χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες «προκειμένου να συντάξει ανάλυση για αξιωματούχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», ανέφεραν οι εισαγγελείς. Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι πληροφορίες έφτασαν στον παραλήπτη τους.

Επίσης, εκτιμάται ότι για αρκετά χρόνια ο Χάνινγκ διαβίβαζε δυνητικά ευαίσθητες απόρρητες πληροφορίες, που εν μέρει βασίζονταν σε αυτές που του έδινε ο Μάνφρεντ Ντ., σε στενή επαφή του που εκπροσωπούσε άλλη ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του Χάνινγκ

Οι υποψίες για τη δραστηριότητα του Χάνινγκ προέκυψαν έπειτα από έρευνα για τις απαγωγές παιδιών εξέχουσας επιχειρηματικής οικογένειας του Αμβούργου, που είναι στο επίκεντρο μεγάλης δίκης η οποία διεξάγεται στην πόλη.

Οι ερευνητές έφτασαν στον Χάνινγκ έπειτα από ισχυρισμούς, που ο ίδιος αρνείται, ότι βοήθησε την Κριστίνα Μπλοκ, κληρονόμο δυναστείας εστιατορίων, να οργανώσει τη βίαιη αρπαγή των παιδιών της στη Δανία, από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είχε την επιμέλεια δύο εξ αυτών. Η Μπλοκ αρνείται τις κατηγορίες.

Πηγή: Guardian