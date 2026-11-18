Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Νοεμβρίου στον Βύρωνα, έπειτα από πολυήμερες έρευνες.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας 43χρονος Γερμανός στον Βύρωνα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές, καθώς είχε αποδράσει από σωφρονιστικό κατάστημα στη χώρα του, όπου εξέτιε ποινή για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Νοεμβρίου στον Βύρωνα, έπειτα από πολυήμερες έρευνες και συντονισμένη επιχείρηση ειδικής επιχειρησιακής ομάδας του Τμήματος Αναζητήσεων της ΓΑΔΑ. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βύρωνα, το οποίο χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο. Κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 24 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.