Συνελήφθη με τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής και της εξύβρισης.

Επεισοδιακός ήταν ο έλεγχος των αστυνομικών της Δίωξης Εκβιαστών σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Χαϊδάρι, τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11), με πρωταγωνιστή τον Τάσο Ποτσέπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τη 01:30, αστυνομικοί εισήλθαν στο strip club που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθηνών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν σε ένα από τα τραπέζια τον Τάσο Ποτσέπη, τον ιδιοκτήτη αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων Ριχάρδο Δημήτριο Μυλωνά, καθώς και τον αδελφό του πρώτου, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ.

Η παρουσία των αστυνομικών φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση των τριών ανδρών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία μάλιστα κλιμακώθηκε και σε σωματικές ωθήσεις.

Τάσος Ποτσέπης: Απευθύνθηκε με προκλητικό τρόπο στους αστυνομικούς

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να απευθύνθηκε με προκλητικό τρόπο στους αστυνομικούς, λέγοντάς τους «αν μπορείς, βγάλε με», όταν του ζητήθηκε, μαζί με τους άλλους δύο, να τους ακολουθήσει για έλεγχο.

Τελικά, και οι τρεις οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου. Ο Τάσος Ποτσέπης συνελήφθη με τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής και της εξύβρισης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Οι άλλοι δύο άνδρες έδωσαν εξηγήσεις στους αστυνομικούς, ζήτησαν συγγνώμη και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.