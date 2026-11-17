Ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε, στις 21:00.

Τι θα δούμε απόψε στο «Σόι σου»

Η Μαρίζα φτάνει στην Ελλάδα έτοιμη να γεννήσει, όμως από το αεροπλάνο κατεβαίνει μόνη της.

Όλοι καρτερούν με αγωνία το νέο μέλος της οικογένειας, αλλά δεν γνωρίζουν για τα σχέδια της μαμάς του, που είναι άκρως ανατρεπτικά για τις αντιλήψεις του Βαγγέλη και της Χαρούλας.

Ο Φρίντριχ δεν θα έρθει στη γέννηση του παιδιού του και ο περιχαρής—μέχρι στιγμής—παππούς αποφασίζει να ζωθεί, να ταξιδέψει στην Γερμανία και να του ζητήσει τον λόγο.

Οι γαμπροί του, όμως, δεν τον αφήνουν, γιατί τον χρειάζονται στο πλάι τους. Και κυρίως: γιατί γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο που η Μαρίζα θα γεννήσει μόνη της.

Όλα αυτά τα γνωρίζουν από τις γυναίκες τους, που έχουν δώσει όρκο να μην μεταφέρουν την πληροφορία πουθενά.

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Η Χαρούλα, όμως, δεν γελιέται και ψάχνει τρόπο να βρει τι πραγματικά συμβαίνει. Μέχρι που λίγο μετά τη μεγάλη αποκάλυψη, σπάνε τα νερά και η μικρή Χέλγκα ετοιμάζεται να έρθει στον κόσμο.

Θα ‘ναι άραγε αυτό το όνομά της;

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