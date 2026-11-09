Ο Φοίβος καταφθάνει ξαφνικά στο Χαμπέϊκό με σοκαριστικά νέα…
Τι θα δούμε απόψε:
Μια απρόσμενη επίσκεψη του πατέρα της, βάζει την Αλίνα σε σκέψεις.
Ο Φοίβος (Γεράσιμος Γεννατάς) αποφεύγει να πει τι πραγματικά τον φέρνει στην Αθήνα, μέχρι που εκμυστηρεύεται τον χωρισμό του από την σύζυγό του, Ντέπυ.
Η Μπέλα ζητά τις επιστημονικές συμβουλές του για τα ερωτικά της με τον Βλάση, αλλά δεν παίρνει τις απαντήσεις που θέλει.
Η συμπεριφορά του Φοίβου είναι αλλοπρόσαλλη και τους προβληματίζει ακόμη περισσότερο, μέχρι που ο Βαγγέλης παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και τους προτείνει να βγουν για νυχτοπερπατήματα σε μια αποκλειστικά ανδρική έξοδο.
Κι όταν η Ντέπυ αναρτά μια φωτογραφία της, τότε όλοι ανακαλύπτουν το ψέμα του Φοίβου. Και τα φασκόμηλα συνεχίζουν να καίνε.
{https://www.youtube.com/watch?v=7siE4806AN0}