Μία από τις βασικές εξηγήσεις σχετίζεται με τη διαφορετική λειτουργία των χώρων.

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε πολλά σπίτια και έχει απασχολήσει τους ειδικούς της ψυχολογίας, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που διατηρούν το σαλόνι και την κουζίνα τους καθαρά και τακτοποιημένα, αλλά αφήνουν το υπνοδωμάτιό τους σε κατάσταση ακαταστασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη τεμπελιάς ή έλλειψης οργάνωσης, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ιεραρχεί τις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι κοινόχρηστοι χώροι ενός σπιτιού είναι πάντα περιποιημένοι, με καθαρά τραπέζια, τακτοποιημένα αντικείμενα και προσεγμένη εικόνα, ενώ πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας επικρατεί εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ρούχα που περιμένουν να μπουν στη ντουλάπα, χαρτιά και αντικείμενα σε διάφορα σημεία και ένα άστρωτο κρεβάτι συνθέτουν την εικόνα ενός χώρου που μοιάζει να έχει μείνει εκτός προτεραιοτήτων.

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο εφήβους ή ανθρώπους που δυσκολεύονται γενικότερα να διατηρήσουν το σπίτι τους καθαρό. Παρατηρείται και σε ενήλικες που είναι ιδιαίτερα επιμελείς με τους υπόλοιπους χώρους, αλλά δεν δείχνουν την ίδια διάθεση για το προσωπικό τους δωμάτιο.

Γιατί το σαλόνι είναι τακτοποιημένο, αλλά το υπνοδωμάτιο όχι

Μία από τις βασικές εξηγήσεις σχετίζεται με τη διαφορετική λειτουργία των χώρων. Το σαλόνι και η κουζίνα αποτελούν σημεία συνάντησης για τα μέλη της οικογένειας, αλλά και χώρους στους οποίους ενδέχεται να φιλοξενηθούν επισκέπτες. Η καθαριότητά τους διευκολύνει την καθημερινότητα, ενώ η προσεγμένη εικόνα τους συμβάλλει στην άνετη συνύπαρξη.

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Αντίθετα, το υπνοδωμάτιο αποτελεί έναν περισσότερο προσωπικό χώρο, στον οποίο δεν έχουν συνήθως πρόσβαση οι επισκέπτες. Έτσι, η ανάγκη να διατηρείται συνεχώς τακτοποιημένο μπορεί να είναι μικρότερη, με αποτέλεσμα άλλες δραστηριότητες να προηγούνται στην καθημερινή ιεράρχηση.

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος Λετίσια Μάρτιν Εντζούτο στο ισπανικό περιοδικό ¡Hola!, η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι κάποιος ενδιαφέρεται υπερβολικά για την εικόνα που παρουσιάζει στους άλλους. Αντίθετα, μπορεί να αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμει την προσοχή και τον χρόνο του, ανάλογα με τη χρησιμότητα και την ορατότητα κάθε χώρου.

Ο ρόλος του άγχους και της καθημερινής εξάντλησης

Η ακαταστασία στην κρεβατοκάμαρα μπορεί, ωστόσο, να συνδέεται και με την ψυχολογική και σωματική κόπωση. Όταν οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις αυξάνονται, οι άνθρωποι συχνά επικεντρώνονται σε όσα θεωρούν πιο επείγοντα, αφήνοντας για αργότερα εργασίες που δεν έχουν άμεσες συνέπειες.

Το συμμάζεμα του υπνοδωματίου μπορεί να αποτελεί μία από αυτές τις υποχρεώσεις που διαρκώς αναβάλλονται. Η έλλειψη χρόνου, το άγχος και η εξάντληση ευνοούν τη συσσώρευση ρούχων, προσωπικών αντικειμένων και εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το άτομο έχει γενικότερα πρόβλημα οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ειδικό, ένα ακατάστατο υπνοδωμάτιο δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη αδιαφορίας ή απροσεξίας. Μπορεί απλώς να αποτυπώνει μια διαφορετική αντίληψη για τις προτεραιότητες, αλλά και μια περίοδο κατά την οποία η διαθέσιμη ενέργεια διοχετεύεται σε άλλες, πιο σημαντικές για το άτομο, δραστηριότητες.

Επομένως, όσοι φροντίζουν σχολαστικά τους κοινόχρηστους χώρους του σπιτιού τους, αλλά αφήνουν το προσωπικό τους δωμάτιο σε δεύτερη μοίρα, δεν είναι απαραίτητα τεμπέληδες ή ανοργάνωτοι. Η συμπεριφορά τους μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους.

Πηγή: okdiario.com