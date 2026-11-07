Όταν δίνετε συμβουλές χωρίς να έχουν ζητηθεί μπορεί να δημιουργείτε άθελά σας μία σχέση ανισορροπίας με τον συνομιλητή σας.

Μία από τις πιο συνηθισμένες συμπεριφορές των ανθρώπων συνδέεται πιθανότατα με την ανάγκη να σταθούμε στο πλευρό ανθρώπων που αγαπάμε ιδιαίτερα όταν εκείνοι έρχονται για να μοιραστούν ένα πρόβλημά τους. Η αυθόρμητη ανάγκη να προσφέρουμε συμβουλές, ωστόσο, μπορεί τελικά να προκαλέσει αντίθετα αποτελέσματα και αντί να ενισχύσει τη σχέση σας, να δημιουργήσει συναισθηματική απόσταση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ψυχολόγους και το parade.com, πολλές φορές αυτό που χρειάζεται κάποιος είναι απλώς ένας άνθρωπος που θα τον ακούσει και του επιτρέψει να εκφράσει τους προβληματισμούς του, χωρίς να τον κρίνει ή να προσπαθήσει να δώσει λύση στο πρόβλημά του.

Η Δρ. Gayle MacBride, ψυχολόγος στο Veritas Psychology, εξηγεί ότι η αυτόματη προσπάθεια να διορθώσουμε ένα πρόβλημα που ανήκει σε κάποιον άλλον μπορεί να αποτελεί έναν τρόπο διαχείρισης της δικής μας δυσφορίας απέναντι στα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει ο συνομιλητής.

Με άλλα λόγια, υποσυνείδητα γίνεται μία προσπάθεια να ανακουφίσετε τη δική σας αμηχανία μπροστά στα συναισθήματα του άλλου.

Παράλληλα, όταν κάποιος δέχεται συμβουλές που δεν έχει ζητήσει, μπορεί να αισθανθεί ότι δεν τον καταλαβαίνουν ή ότι αντιμετωπίζουν τη συναισθηματική του σύγχυση ως ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί.

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Έτσι, σταδιακά ενδέχεται να σταματήσει να μοιράζεται όσα τον απασχολούν.

Η ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον συνομιλητή σας και μπορεί να αλλάξει την επικοινωνία

Η λύση που προτείνει η ψυχολόγος είναι απλή, κρύβεται πίσω από οκτώ λέξεις και μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές σας συζητήσεις.

«Θέλεις να σου προτείνω λύσεις ή απλώς να σε ακούσω;».

Αυτή η ερώτηση, όπως αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα δείχνει σεβασμό απέναντι στα συναισθήματα και τις επιθυμίες του άλλου προσώπου, ενώ του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να λάβει την υποστήριξή σας.

Η ενεργητική ακρόαση αποτελεί ένα βασικό στοιχείο μιας υγιούς σχέσης. Δεν αρκεί να δείχνετε μόνο ότι ακούτε με προσοχή όσα λέει ο συνομιλητής σας, χρειάζεται να δείχνετε ότι έχει πραγματικά την προσοχή σας και ότι σας ενδιαφέρει να μάθετε ποια είναι η ανάγκη του εκείνη τη χρονική στιγμή.