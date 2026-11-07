Η ιστορία μιας οικογένειας με δύο παιδιά που είναι σε αδιέξοδο.

Το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το νησί Γκέρνζι, στη Μάγχη, εξετάζει μια τετραμελής οικογένεια, καθώς και οι δύο γονείς έχασαν τις δουλειές τους και δυσκολεύονται να βρουν νέα απασχόληση.

Όπως υποστηρίζουν, η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τόσο στις απολύσεις τους όσο και στις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν.

Η Άνια και ο Πάτρικ Παβλέτα, πολωνικής καταγωγής, εργάζονταν από το 2018 στην ίδια εταιρεία τεχνολογίας. Στις αρχές του 2026 απολύθηκαν και οι δύο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί η καθημερινότητα της οικογένειάς τους.

Ο Πάτρικ εργαζόταν ως προγραμματιστής λογισμικού, ενώ η Άνια ήταν υπεύθυνη διαχείρισης προϊόντων και εικόνων.

Μιλώντας στο BBC, η Άνια ανέφερε ότι η απόλυσή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών προσωπικού, ενώ προϊστάμενός της την ενημέρωσε ότι τα καθήκοντά της θα αναλαμβάνονταν πλέον από την τεχνητή νοημοσύνη.

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«Ένας από τους λόγους που απολύθηκα από την εταιρεία μου ήταν η τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε.

«Κανείς δεν προσλαμβάνει»

Ο σύζυγός της εξήγησε ότι η εταιρεία απέδωσε τη δική του απόλυση στις αλλαγές της αγοράς. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, προς το τέλος της απασχόλησής του χρησιμοποιούσε ήδη εκτεταμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας λόγος που δυσκολεύομαι να βρω άλλη δουλειά», είπε.

«Κανείς δεν προσλαμβάνει, επειδή θέλουν μόνο την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη δουλειά. Γι' αυτό ψάχνουμε εργασία εκτός νησιού», πρόσθεσε.

Η πρώην εργοδότρια εταιρεία δεν είχε απαντήσει στο αίτημα του BBC για σχολιασμό.

Ζουν από τις οικονομίες τους

Από τις αρχές του έτους, το ζευγάρι και τα δύο παιδιά του στηρίζονται στις αποταμιεύσεις τους και στα περιστασιακά έσοδα από το εργαστήριο επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών που διατηρεί ο Πάτρικ.

Όπως εξήγησε, η δραστηριότητα αυτή είχε κυρίως φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ενώ τα έσοδα δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα.

Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση που ζήτησε από τις κοινωνικές υπηρεσίες καθυστέρησε, καθώς εξετάζεται κατά πόσο η λειτουργία του εργαστηρίου επηρεάζει τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας.

«Το έκανα από καρδιάς και τώρα υποφέρω γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς αλλάζει η αγορά εργασίας

Ο βουλευτής Τομ Ράιλατ αναγνώρισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι αναδυόμενες τεχνολογίες αρχίζουν ήδη να μετασχηματίζουν την αγορά εργασίας.

Τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να προσαρμόσουν τα προγράμματα υποστήριξης, επανεκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στις νέες συνθήκες.

Από την πλευρά της, η ειδικός σε θέματα δεξιοτήτων Έμιλι Γκιλ υποστήριξε ότι, παρά τους φόβους για μαζική κατάργηση θέσεων εργασίας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέα επαγγέλματα και διαφορετικά καθήκοντα.

Πηγή BBC