To περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στροφυλίου 5, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό για έλεγχο.

Στη σύλληψη ενός 18χρονου στη Νέα Ερυθραία προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς σε έλεγχο που του έγινε εντοπίστηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα μήκους 12 εκατοστών. Πρόκειται για τον γιο γνωστού συνθέτη και γνωστής παρουσιάστριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στροφυλίου 5, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό για έλεγχο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντόπισαν το μαχαίρι και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.