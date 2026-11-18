Οι αστυνομικοί εντόπισαν 20 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, 287 ενέσιμα φιαλίδια πεπτιδίων, αλλά και 65 δισκία άγνωστης δραστικής ουσίας, τα οποία δεν έφεραν ένδειξη έγκρισης από τον ΕΟΦ.

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες σε έναν 33χρονο, κατηγορούμενο για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 89,19 γραμμάρια κοκαΐνης, μισό γραμμάριο κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 390 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας, η οποία εξετάζεται ως προς τη σύστασή της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα ευρήματα, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν 20 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, 287 ενέσιμα φιαλίδια πεπτιδίων, αλλά και 65 δισκία άγνωστης δραστικής ουσίας, τα οποία δεν έφεραν ένδειξη έγκρισης από τον ΕΟΦ.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 10.880 ευρώ σε μετρητά, 99 φάκελοι συσκευασίας, πλήθος αυτοκόλλητων ετικετών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ένα δίκυκλο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητάς του.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο 33χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων υποθέσεις ναρκωτικών, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.