Ρούμπιο από Πνύκα: Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια την Ιστορία

Μετά την ομιλία στην Πνύκα, ο Ρούμπιο συναντά τον Μητσοτάκη.

Με την ομιλία στην Πνύκα συνεχίζεται το πρόγραμμα της επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος». Ξεκινώντας από την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας, θα αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Δείτε live την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο

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Οι επίσημες επαφές του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης, με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ακολούθησε επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, για τα εγκαίνια μετά την ανακαίνιση, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε ο νέος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου. Μετά την ομιλία στην Πνύκα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

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