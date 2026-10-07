Ρούμπιο από Πνύκα: Οι Έλληνες μας χάρισαν την ίδια την Ιστορία

Με την ομιλία στην Πνύκα συνεχίζεται το πρόγραμμα της επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος». Ξεκινώντας από την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας, θα αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
Δείτε live την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο
{https://www.youtube.com/watch?v=CgedhDRZjDw}
Οι επίσημες επαφές του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης, με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών.
Ακολούθησε επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, για τα εγκαίνια μετά την ανακαίνιση, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε ο νέος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου. Μετά την ομιλία στην Πνύκα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
LIVE
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«Έχουμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα»18:56:43
«Έχει γίνει μόδα στις ημέρες μας ότι οι πεφωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα έναντι του λαού σου. Σε αυτά έχουμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα», δήλωσε ο Ρούμπιο.
«Πίστευαν με πάθος στο ιδανικό του σπουδαίου ανδρός, που κερδίζει με τις πράξεις τους. Πίστευαν παράλληλα ότι η δόξα κερδίζεται με μεγάλα επιτεύγματα που ξεπερνούν τον εαυτό. Οι ήρωες τους ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν τίμημα για έναν σκοπό αντάξιο της αφοσίωσής τους. Το έκανε ο Σωκράτης, ή οι 300 Σπαρτιάτες, το βλέπουμε και στο έπος του Αχιλλέα», συμπλήρωσε.
«Αυτές είναι οι ιδιότητες που διαμόρφωσαν την ηθική της Δύσης, από τον οσιομάρτυρα που δεν πρόδωσε την πίστη του, μέχρι τον πατριώτη. Από τους Έλληνες κληρονομήσαμε την αίσθηση καθήκοντος, την αφοσίωση σε έναν ηθικό κώδικα, την αφοσίωση στην πατρίδα», πρόσθεσε.
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«Η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τη μακρόχρονη νάρκη»18:54:27
«Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τη μακρόχρονη νάρκη και να αναζωπυρώσει φωτιά που άναψε εδώ πριν από χιλιάδες χρόνια. Τα πρώτα σημάδια φαίνονται», υπογράμμισε.
«Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της μετατόπισης, ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε ξανά ότι είναι απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ στην ενέργεια, τη μετανάστευση, την άμυνα, που η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου στη συνεργασία με τον στρατό μας. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμα», πρόσθεσε και σημείωσε για την Ευρώπη:
«Το όνειρό μας είναι μια συμμαχία που η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της».
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Ο Ρούμπιο για το πώς η αρχαία Ελλάδα διαμόρφωσε τις ΗΠΑ18:50:23
{https://x.com/StateDept/status/2107860296056381917}
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Η αναφορά Ρούμπιο στον Παρθενώνα18:49:50
{https://x.com/StateDept/status/2107859913338740862}
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«Φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας κάνει να ξεχωρίζουμε»18:49:27
«Αυτοί που έχτισαν τον Παρθενώνα πίστευαν ότι η υψηλότερη φιλοδοξία στη ζωή ήταν να υπερβαίνεις τους άλλους. Από αυτό τον αδιάκοπο αγώνα για διάκριση προήλθε μεγάλη άνθιση στην τέχνη, τη φιλοσοφία, την πολιτική, στη διανοητική ενέργεια που θα μετέτρεπε μια ομάδα μεσογειακών πόλεων σε γενέτειρα του μεγαλύτερου πολιτισμού», συνέχισε ο Μάρκο Ρούμπιο.
«Σήμερα, υπερβολικά μεγάλο μέρος της Δύσης έχει ξεχάσει αυτή την ποιότητα. Φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Η ευημερία μας έγινε κατά κάποιο τρόπο λόγος ντροπής», ανέφερε.
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«Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία»18:43:15
«Δεν ήταν απλά τύποι μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής σχολής, αλλά τα χαρακτηριστικά ενός λαού», δήλωσε. «Στα πράγματα για τα οποία πολεμούσαν, ζούσαν και πέθαιναν», πρόσθεσε.
«Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία», υπογράμμισε. «Πολλά από όσα γνωρίζουμε για αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται από διηγήσεις Ελλήνων», πρόσθεσε.
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«Ακόμα και η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ»18:41:27
«Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης τη δυτική φιλοσοφία», επεσήμανε ο Ρούμπιο. Ακόμα και η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ, συμπλήρωσε.
«Αυτά που οφείλουμε σε αυτό τον τόπο ως Αμερικανοί και ως Δύση είναι πολύ βαθύτερα», συνέχισε. «Στην Αθήνα γίναμε μάρτυρες όλων των θεμελιωδών γνωρισμάτων που θα καθόριζαν αργότερα τη Δύση».
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«Η ιστορία της Αμερικής γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας»18:39:59
«Αναγνωρίζω ένα χρέος που ούτε ο χρόνος, ούτε η απόσταση μπορούν να εξαλείψουν. Η ιστορία της Αμερικής, της χώρας μου, είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας. Η πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας, η Φιλαδέλφεια, έχει ελληνικό όνομα», τόνισε ο Ρούμπιο.
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«Η Ακρόπολη διαφέρει»18:37:50
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας πως σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολλά μνημεία, αλλά η Ακρόπολη διαφέρει.
«Οι αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη σκέψη μας», σημείωσε. «Για 25 αιώνες, ο Παρθενώνας στέκει ακόμα», συμπλήρωσε.
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Ξεκίνησε η ομιλία Ρούμπιο18:36:10
Σε εξέλιξη η ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα.
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Η άφιξη Ρούμπιο18:35:38
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Μεγάλη παραγωγή για την ομιλία Ρούμπιο18:33:42
Η Ολίβια Γκάζις, ρεπόρτερ του CBS News σχολιάζει σε ανάρτηση τη μεγάλη παραγωγή που έχει στηθεί για την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, που περιλαμβάνει πολλές κάμερες, γερανό και όχημα για δορυφορική σύνδεση. Όλα αυτά, με θέα την Ακρόπολη.
{https://x.com/Olivia_Gazis/status/2107842561285185566}
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Στο μεταξύ στην Πνύκα18:24:24
Ο χώρος έχει αρχίσει να γεμίζει, εν αναμονή του Μάρκο Ρούμπιο, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανάρτησε ο Έρικ Μάρτιν, δημοσιογράφος του Bloomberg.
{https://x.com/EMPosts/status/2107842503822938414}
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Αναχωρεί ο Ρούμπιο από το ξενοδοχείο18:20:44
Αυτή την ώρα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναχωρεί από το ξενοδοχείο όπου μένει στην Αθήνα προκειμένου να πάει στην Πνύκα για την ομιλία του.
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Τι προβλέπει η επιστολή προθέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ18:12:30
Παρουσία του Νίκου Δένδια και του Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφη η επιστολή προθέσεων που επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program - SPP) και τη σύμπραξή της με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
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Τσίπρας: Ο Μάρκο Ρούμπιο παρουσιάζεται σαν Πόντιος Πιλάτος18:04:55
Το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν πήρε θέση για το ζήτημα του καλωδίου σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, στο συνέδριο «Διάλογοι για Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα».
«Περίπου μου φάνηκε σαν “λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση”», επεσήμανε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όσα είπε ο Τσίπρας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
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Ενόχληση Ρούμπιο με ερώτηση για το δημοσίευμα της WSJ για την Γκίλφοϊλ18:00:36
Ο Μάρκο Ρούμπιο δέχθηκε δύο ερωτήσεις από αμερικανικά ΜΜΕ για το δημοσίευμα της Wall Street Journal και τις πιέσεις του Κογκρέσου σε ό,τι αφορά στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η ενόχλησή του ήταν εμφανής.
Στήριξε την πρέσβειρα, δηλώνοντας ότι κάνει εξαιρετική δουλειά και πρόσθεσε «δεν θα τα πούμε αυτά σε μία συνέντευξη Τύπου σε μία ξένη χώρα».
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Αφίξεις στην Πνύκα17:51:31
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Ρούμπιο δεν πήρε δημόσια θέση για το καλώδιο17:47:18
Στις κοινές δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θέλησε να πάρει δημοσίως θέση όσον αφορά στις απαιτήσεις της Τουρκίας να της ζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.
«Τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μια συνέντευξη Τύπου», απάντησε μεταξύ άλλων όταν δέχθηκε σχετική ερώτηση.
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Οι πρώτες φωτογραφίες από την Ακρόπολη17:44:28
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ