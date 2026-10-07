Όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο έκανε λόγο για «λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες» αναγνωρίζοντας εμμέσως ρόλο στην Τουρκία στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου.

Αναμφίβολα η κυβέρνηση έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στην επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Δεν συμβαίνει άλλωστε κάθε ημέρα να επισκέπτεται την Ελλάδα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Η επιτυχία ωστόσο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, παρά τις πομπώδεις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων θα κριθεί από το τι θα κερδίσει η χώρα. Γιατί ο Ρούμπιο και οι Ρεπουμπλικάνοι σίγουρα θα κερδίσουν από την ομιλία στην Πνύκα, καθώς τόσο η Αρχαία Αθήνα όσο και η Ρώμη αποτελούν σημείο αναφοράς για το κίνημα MAGA - και οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές είναι κοντά.

Εμείς τι θα κερδίσουμε; Θα έχουμε στήριξη από τις ΗΠΑ ενάντια στις τουρκικές προκλήσεις; Θα έχουμε στήριξη για την Χάγη, το Κυπριακό ή το καλώδιο; Γιατί μέχρι στιγμής τίποτα τέτοιο δεν φάνηκε. Ίσα - ίσα, στη συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, ο Μάρκο Ρούμπιο όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο έκανε λόγο για «λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες» αναγνωρίζοντας εμμέσως ρόλο στην Τουρκία στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου - ακόμη και εάν το διεθνές δίκαιο λέει άλλα πράγματα. Και για να μην μείνει αμφιβολία σε κανέναν, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συμπλήρωσε ότι αυτά τα ζητήματα είναι ίσως καλύτερα να αντιμετωπιστούν με τετ-α-τετ συνομιλίες και όχι σε μια συνέντευξη Τύπου. Το γνωστό «βρείτε τα» δηλαδή…

Β.Σκ.