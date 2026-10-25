Η έκδοση της NAVTEX εντάσσεται στον σχεδιασμό της Άγκυρας για τη δημιουργία υποθαλάσσιας ενεργειακής σύνδεσης με τα κατεχόμενα.

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για τη διενέργεια ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ των τουρκικών ακτών και των κατεχομένων της Κύπρου.

Η νέα αναγγελία προβλέπει εργασίες σε 12 καθορισμένες συντεταγμένες, από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με στόχο την προώθηση του ενεργειακού έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού δικτύου TRT Haber, η NAVTEX εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας. Η εξέλιξη εντάσσεται στον σχεδιασμό της Άγκυρας για την ενίσχυση της ενεργειακής σύνδεσης με τα κατεχόμενα, σε μια περιοχή όπου παραμένουν ανοιχτές οι διαφωνίες για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες και τα κυριαρχικά δικαιώματα.

Έρευνες σε 12 συντεταγμένες έως το τέλος του έτους

Η νέα NAVTEX καθορίζει συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, στις οποίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν επιστημονικές μετρήσεις και υποθαλάσσιες μελέτες. Η χρονική διάρκεια των εργασιών εκτείνεται από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας ουσιαστικά το υπόλοιπο του 2026.

Στις έρευνες αναμένεται να συμμετάσχουν τέσσερα πλοία: τα «R/V Denar Pathfinder», «Denar Echo», «Denar Explorer» και «Kırıcı».

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Η τουρκική αναγγελία περιλαμβάνει, παράλληλα, προειδοποίηση προς τα διερχόμενα πλοία να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα ερευνητικά σκάφη κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι έρευνες παρουσιάζονται από την τουρκική πλευρά ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος σχεδιάζεται να συνδέσει την Τουρκία με το βόρειο, κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου

Το ενεργειακό έργο προβλέπει την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει την περιοχή του Αναμούρ, στην επαρχία της Μερσίνης στη νότια Τουρκία, με την περιοχή Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας.

Ο αγωγός σχεδιάζεται να έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα υπόλοιπα τέσσερα θα αποτελούν χερσαίο τμήμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή πλευρά υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του αγωγού θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των κατεχομένων, διευκολύνοντας την κάλυψη των αναγκών τους σε φυσικό αέριο και περιορίζοντας την εξάρτηση από άλλες πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει τις οικονομικές και ενεργειακές σχέσεις της με το βόρειο τμήμα της Κύπρου, προσδίδοντας στην υποδομή και στρατηγική σημασία.