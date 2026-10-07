«Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ», είπε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην επίσκεψη που πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα στάθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στη συζήτηση με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, σημειώνοντας πως πρόκειται για τον έκτο γύρο, αλλά υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διεξαγωγή των συζητήσεων, αλλά κυρίως τα αποτελέσματά τους.

Όπως ανέφερε, σε προηγούμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου είχε προκύψει ο East Med, ο οποίος στη συνέχεια «πήγε στις καλένδες», ενώ εξέφρασε προβληματισμό για τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του καλωδίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για διαφορετική περίπτωση από έναν αγωγό, καθώς, σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν υπάρχει υποχρέωση μιας χώρας να ζητήσει την άδεια άλλης χώρας για την εγκατάσταση καλωδίου, ακόμη και αν αυτό διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της.

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε και τη θέση που εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, και πως θα εξεταστεί κατ’ ιδίαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Περίπου μου φάνηκε σαν "λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το αποτέλεσμα των επισκέψεων και των επαφών σε διπλωματικό επίπεδο δεν πρέπει να περιορίζεται στις φωτογραφίες και τις δηλώσεις, αλλά να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα οφέλη για τη χώρα.

«Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να επιδιώκει την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι θα ανέμενε μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος της Ελλάδας να προχωρήσει στην υλοποίηση των προβλεπόμενων από το διεθνές δίκαιο, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της.

Δείτε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας

{https://youtu.be/SzmRWHKSn98?is=AlBhLoPwp4Cm8U5X}