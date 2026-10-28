Στη ρύθμιση εντάσσονται συνταξιούχοι του ΝΑΤΟ, του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και δύο ευρωπαϊκών οργανισμών.

Ειδικό φόρο 15% στις συντάξεις που λαμβάνουν από το εξωτερικό προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή για συνταξιούχους μεγάλων διεθνών οργανισμών που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Το νέο καθεστώς αφορά πρώην εργαζομένους οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και ο ΟΟΣΑ και έχει στόχο να περιορίσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις και να προσελκύσει περισσότερους συνταξιούχους στη χώρα μας.

Με τη νέα διάταξη, οι συντάξεις που καταβάλλονται από έξι μεγάλους διεθνείς οργανισμούς θα φορολογούνται με ειδικό συντελεστή 15%, εφόσον οι δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Στη ρύθμιση εντάσσονται συνταξιούχοι του ΝΑΤΟ, του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και δύο ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη μετεωρολογία και στους δορυφόρους.

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος του ΝΑΤΟ που ζει στην Ελλάδα και λαμβάνει σύνταξη 2.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 24.000 ευρώ τον χρόνο, θα επιβαρύνεται με φόρο 3.600 ευρώ ετησίως, εφόσον το σύνολο της σύνταξης υπάγεται στον νέο συντελεστή. Αντίστοιχα, κάποιος που λαμβάνει σύνταξη 3.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 36.000 ευρώ ετησίως, θα πληρώνει φόρο 5.400 ευρώ τον χρόνο. Για μια μεγαλύτερη σύνταξη, της τάξης των 5.000 ευρώ μηνιαίως, ο ετήσιος φόρος θα φτάνει τα 9.000 ευρώ.

Μέχρι σήμερα, συνταξιούχοι διεθνών οργανισμών που είχαν επιλέξει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία μπορούσαν να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από συναδέλφους τους που δήλωναν φορολογική κατοικία σε χώρες με χαμηλή ή μηδενική φορολόγηση. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να διορθωθεί αυτή η ανισότητα και να γίνει πιο συμφέρουσα η εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η χώρα έχει υποχρέωση, βάσει διεθνούς σύμβασης, να καταβάλλει στους συγκεκριμένους συνταξιούχους αντιστάθμισμα ίσο με το 50% του φόρου της σύνταξής τους. Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα απαλλάξει την Ελλάδα από αυτή την υποχρέωση.