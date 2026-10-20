Ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ, μετά το μπαράζ επιθέσεων.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα στείλει στη Μαύρη Θάλασσα περισσότερα αεροσκάφη περιπολίας, συστήματα radar και drones, μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέρα από τα αεροσκάφη, τα drones και τα συστήματα ραντάρ, τα κράτη- μέλη του ΝΑΤΟ έχουν στείλει- ή πρόκειται να στείλουν- πράκτορες και ομάδες για εγκληματολογικές αναλύσεις στα εκρηκτικά, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Μάρτιν Ο’ Ντόνελ, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα. Το ΝΑΤΟ δεν έχει αποδώσει τις πρόσφατες επιθέσεις σε κάποια χώρα. Στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι πίσω από αυτές είναι η Ρωσία, αλλά η Μόσχα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

«Το ΝΑΤΟ έχει ήδη ενισχύσει την παρουσία του κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας, μεταξύ άλλων με αντι-drone δυνατότητες», ανέφερε σε ανάρτηση η Άλισον Χαρτ, πρώτη εκπρόσωπος της Συμμαχίας. «Θα παραμείνουμε ενωμένοι και θα διασφαλίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή και να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο πολίτες μας», συμπλήρωσε.

{https://x.com/NATOpress/status/2112564287776469370}

Μπαράζ επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα

Την προηγούμενη εβδομάδα, επτά ναυτικοί δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι έπειτα από πλήγμα με drones σε δύο τάνκερ κοντά στις ρουμανικές αρχές στη Μαύρη Θάλασσα. Μετά την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στα δύο πλοία, ενώ το περιστατικό αναζωπύρωσε την ανησυχία για την ασφάλεια στη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή διαδρομή, που χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

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Τουλάχιστον άλλα πέντε φορτηγά πλοία έχουν δεχθεί επίθεση κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας το τελευταίο 10ήμερο. Τουλάχιστον 23 ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται.

Πηγή: Reuters