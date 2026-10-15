Αυξάνονται οι επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Επίθεση με drones δέχθηκαν δύο τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, με συνέπεια να ξεσπάσει φωτιά και στα δύο πλοία, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό επτά ατόμων που αγνοούνται.

Τα δύο τάνκερ δέχθηκαν επίθεση αφού ρωσικά drones μπήκαν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους από τη χώρα. «Δύο drones έπληξαν τα πλοία», δήλωσε ο Ρουμάνος πρωθυπουργός, Νικουσόρ Νταν, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει για το εάν τα drones ήταν ρωσικά.

Τα δύο πλοία ήταν αγκυροβολημένα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο κανάλι της Σουλίνα, στις εκβολές του Δούναβη, μια σημαντική ναυτιλιακή οδό που χρησιμοποιεί η Ουκρανία, λόγω των επιθέσεων στα λιμάνια της από τη Ρωσία. Το ένα τάνκερ ήταν σε ρουμανικά χωρικά ύδατα και το άλλο μόλις έξω από αυτά.

Το Wine Trader, τάνκερ με σημαία Σαν Μαρίνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου μετά την επίθεση, που προκάλεσε φωτιά. Επτά από τα μέλη του πληρώματός του αγνοούνται, ενώ πέντε διασώθηκαν. Το πλοίο βρισκόταν ένα ναυτικό μίλι έξω από τα ρουμανικά χωρικά ύδατα.

Για τον εντοπισμό των αγνοούμενων επιχειρούν δύο ελικόπτερα Black Hawk και δύο πλοία στα οποία επιβαίνει ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο η επιχείρηση γίνεται σε δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των πολύ μεγάλων κυμάτων, σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Εσωτερικών. Φωτιά και στο Yara J, τάνκερ με σημαία Κομορών, το οποίο ήταν εντός των ρουμανικών χωρικών υδάτων.

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Αυξάνονται οι επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι άλλα δύο πλοία μπήκαν στο στόχαστρο στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο Sea Destiny, με σημαία Νήσων Μάρσαλ- που ήταν εντός ρουμανικών χωρικών υδάτων- και το δεξαμενόπλοιο Dania J με σημαία Τανζανίας, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο ουκρανικό λιμάνι Ισμαήλ, στον Δούναβη.

Τις τελευταίες δέκα ημέρες έχουν γίνει επιθέσεις με drones σε τουλάχιστον πέντε άλλα φορτηγά πλοία κοντά στις ακτές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Τουλάχιστον 23 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται έπειτα από αυτές τις επιθέσεις. Τους πρώτους οχτώ μήνες του 2026 τουλάχιστον 163 μη πολεμικά πλοία έχουν χτυπηθεί στη Μαύρη Θάλασσα σύμφωνα με το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο της Τουρκίας.

Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν στη Σύνοδο Κορυφής- η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο- πρόταση για την επιβολή μορατόριουμ στις επιθέσεις εναντίον μη πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Επίσης, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα ταχθούν υπέρ της λήψης «ενισχυμένων μέτρων κατά των drones στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, συμπλήρωσε ο Ράντεφ.

Πηγή: Reuters