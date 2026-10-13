Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της στην περιοχή.

Τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα καταδίκασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τη Βουλγαρία.

«Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω της πλατφόρμας «Χ», χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «απαράδεκτες».

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Όπως υπογράμμισε, οι επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των πληρωμάτων και απειλούν την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα. «Στεκόμαστε στο πλευρό της Βουλγαρίας και ευχαριστούμε τους διασώστες της για την άμεση ανταπόκρισή τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς τη Βουλγαρία μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ εναντίον φορτηγών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της. «Οι επιθέσεις κατά της πολιτικής ναυσιπλοΐας και των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνονται. Είναι απολύτως απαράδεκτες», τόνισε.

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Παράλληλα προανήγγειλε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στο τέλος της εβδομάδας, θα εξετάσει την κατάσταση, καθώς και την εντατικοποίηση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων.

Ρούτε: Έχουμε ήδη ενισχύσει τη θέση μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας για τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της στην περιοχή.

«Έχουμε ήδη ενισχύσει τη θέση μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το περιβάλλον ασφαλείας, προσαρμόζοντας, εφόσον χρειάζεται, τη θέση μας όσον αφορά την αποτροπή και την άμυνα», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, μέσω του «Χ».

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Την περασμένη εβδομάδα, δύο εμπορικά πλοία είχαν ήδη πληγεί από drones μέσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς, όμως με βάση τη λογική, το αποτέλεσμα κλίνει προς τη Ρωσία», υπογράμμισε ο Ράντεφ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ