Αυξάνονται οι ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας με τη χρήση drones στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και το ένα εξ αυτών βυθίστηκε, στο δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ.

Το ουκρανικής ιδιοκτησίας πλοίο «Chelsea 3», με σημαία Μάλτας, επλήγη από τρία drones και υπέστη ζημιές περίπου 18 ναυτικά μίλια (33 χλμ.) στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών γύρω στις 1:30 π.μ., ανέφερε ο Ράντεφ. Το πλήρωμά του - επτά Ουκρανοί και οκτώ Αζέροι - διασώθηκε. Πέντε μέλη του πληρώματος έλαβαν ιατρική φροντίδα, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Παράλληλα, διασώθηκε και ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου που βυθίστηκε, πρόσθεσε ο βούλγαρος πρωθυπουργός.

«Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο — πρόκειται για άλλη μία επίθεση σε άμεση γειτνίαση με τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα», δήλωσε ο Ράντεφ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. «Πρόκειται να επικοινωνήσω με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε».

Ο Ράντεφ επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για το ποιος πραγματοποίησε την επίθεση, αλλά «το αποτέλεσμα ευνοεί τη Ρωσική Ομοσπονδία», προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον ρώσο πρέσβη για να ζητήσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

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Η Βουλγαρία δεν συνορεύει ούτε με την Ουκρανία ούτε με τη Ρωσία, αλλά ως μέλος του ΝΑΤΟ κατέχει στρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, όπου και οι δύο εμπόλεμες χώρες διαθέτουν σημαντικά λιμάνια. Παράλληλα, αυξάνονται οι ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας με τη χρήση drones στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.