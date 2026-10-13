Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν θα επιστρέψει στις συνομιλίες μόνο όταν «αποκτήσει το εναπομείναν 11% του Ντονμπάς, το οποίο θα μπορεί να παρουσιάσει στο εσωτερικό της χώρας ως νίκη»

Οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ ενημέρωσαν ουκρανούς αξιωματούχους την Παρασκευή ότι η συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επιστρέψει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μετά την αποτυχία των προηγούμενων προσπαθειών για την έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν στο Reuters τρία πρόσωπα με γνώση της συνάντησης.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφεραν στους Ουκρανούς κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μαϊάμι ότι ο ρώσος πρόεδρος δεν ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου και ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα θα μπορούσε να βοηθήσει στην επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών.

Μία τρίτη πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά μεταβίβασε στους Ουκρανούς πως η συμφωνία για το ντίζελ θα μπορούσε να «μαλακώσει» τη στάση της Μόσχας, εν μέρει επειδή «στέλνει το μήνυμα ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε συμφωνίες» με τη Ρωσία.

Η εν λόγω συμφωνία, βάσει της οποίας η Ρωσία θα προμηθεύσει περισσότερα από 2,25 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Αμερικανούς νομοθέτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα προσφέρει στη Μόσχη ρευστότητα για τη συνέχιση του πολέμου, χωρίς να υποχρεώνει τον Πούτιν σε υποχωρήσεις. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε δημόσια τη συμφωνία, αποκαλώντας την «την ορθή επιλογή για τον αμερικανικό λαό».

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας στις ΗΠΑ, οι οποίες εξελίσσονται σε πολιτικό πονοκέφαλο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

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Κατά τη συνάντηση, ο Κούσνερ επανέλαβε το αίτημα του Τραμπ να σταματήσει η Ουκρανία τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις αυξάνουν τις παγκόσμιες τιμές των καυσίμων, αν και οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ως κύρια αιτία των υψηλών τιμών τον πόλεμο στο Ιράν.

«Η ιδέα ήταν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη Ρωσία και να πουν: "Ορίστε, οι Ουκρανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις κι εμείς σας δώσαμε αυτή τη συμφωνία. Τώρα είναι η σειρά σας να κάνετε κάτι"», δήλωσε μία από τις πηγές.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της συμφωνίας για το ντίζελ. Ωστόσο, καμία από τις δύο εμπόλεμες πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει την εκεχειρία, ενώ η Ρωσία έπληξε ενεργειακούς στόχους εντός της Ουκρανίας τη Δευτέρα, την ίδια στιγμή που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριπτε πρόταση του Ζελένσκι για πλήρη 60ήμερη ανακωχή.

Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο ανέφερε ότι η συμφωνία για το ντίζελ αποτελεί «έναν τρόπο για να επιστρέψει η Ρωσία» στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι η συμφωνία αυτή είναι μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για την επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η οποία περιλαμβάνει και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Αμφιβολίες για τις προθέσεις της Μόσχας

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο Πούτιν επιθυμεί μια διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν ο ρώσος ηγέτης είναι πράγματι διατεθειμένος να τερματίσει σύντομα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ αντίστοιχη άποψη φαίνεται να έχουν διαμορφώσει και οι απεσταλμένοι του αμερικανού προέδρου.

Επιπλέον, ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμφωνία για το ντίζελ ελάχιστα θα επηρεάσει τις τιμές στις ΗΠΑ, καθώς η πρόσθετη ποσότητα που θα διοχετευθεί στην αγορά αντιστοιχεί σε λιγότερο από την κατανάλωση μίας μόνο ημέρας για τον αμερικανικό τομέα μεταφορών.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συνάντηση εμφανίστηκαν σκεπτικοί απέναντι στην αμερικανική προσέγγιση, την οποία θεωρούν ως προσπάθεια κατευνασμού της Ρωσίας μέσω επιχειρηματικών συμφωνιών. Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν θα επιστρέψει στις συνομιλίες μόνο όταν «αποκτήσει το εναπομείναν 11% του Ντονμπάς, το οποίο θα μπορεί να παρουσιάσει στο εσωτερικό της χώρας ως νίκη».

Καμία απειλή για διακοπή της αμερικανικής βοήθειας

Κατά τη συνάντηση στο Μαϊάμι, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ υπογράμμισαν στους Ουκρανούς «όλα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για την Ουκρανία», συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε επίπεδο πληροφοριών και εξοπλισμών. Ωστόσο, οι Αμερικανοί δεν απείλησαν με διακοπή αυτής της βοήθειας σε περίπτωση που η Ουκρανία αρνηθεί να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια.

Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε αρκετές ώρες, επικεντρώθηκε επίσης στα κονδύλια ανασυγκρότησης της Ουκρανίας και στη ανάγκη του Κιέβου να επισημοποιήσει τα επενδυτικά του σχέδια.

Οι Ουκρανοί αποχώρησαν από τη συνάντηση χωρίς να δεσμευτούν επίσημα για κάποιο σημείο, άφησαν όμως να εννοηθεί ότι θα ήταν διατεθειμένοι να συμφωνήσουν σε μια ενεργειακή εκεχειρία, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία.