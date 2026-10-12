Μόνο φέτος, η Ρωσία εφοδίασε την Ευρώπη με ενεργειακούς πόρους 21,3 δισ. δολαρίων.

Παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει πουλήσει στην Ευρώπη υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, σύμφωνα με τη Μόσχα.

«Για τη χρονική περίοδο από το 2022 έως σήμερα, το νούμερο αυτό ανέρχεται σε 320,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντρ Νόβακ.

Μόνο φέτος η Ρωσία εφοδίασε την ΕΕ με ενεργειακούς πόρους αξίας 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρόσθεσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya-24.

Αναφερόμενος στις εξαγωγές diesel, μετά τη συμφωνία της Μόσχας με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να τις επαναφέρει στους 3-3,5 τόνους τον μήνα έως τα τέλη του 2026. Με τη συμφωνία, οι προμήθειες ρωσικού diesel θα εξισορροπήσουν εν μέρει την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, πρόσθεσε.

Για να «μαλακώσει» η Ρωσία έγινε η συμφωνία για το diesel

Σε ό,τι αφορά στη συμφωνία της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα για το ρωσικό diesel, αυτή έγινε προκειμένου να «μαλακώσει» το Κρεμλίνο και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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Αυτό είπαν ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σε Ουκρανούς αξιωματούχους, με τους οποίους συναντήθηκαν στο Μαϊάμι την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.

Στη συνάντηση, οι Αμερικανοί είπαν στους Ουκρανούς ότι η συμφωνία θα μπορούσε να βοηθήσει στην επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών, ανέφεραν δύο πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου. Τρίτη πηγή είπε ότι η Ουάσινγκτον μετέφερε στο Κίεβο πως η συμφωνία για το diesel θα μπορούσε να βοηθήσει να «μαλακώσει» η στάση της Μόσχας, εν μέρει επειδή «στέλνει το μήνυμα ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός να κάνει πράγματα» με τη Ρωσία.

Επίσης, στη συνάντηση ο Κούσνερ είπε στους Ουκρανούς πως ο Τραμπ ήθελε να σταματήσουν οι επιθέσεις του Κιέβου σε ρωσικά διυλιστήρια. Μάλιστα, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση το έχει ζητήσει αυτό επανειλημμένα. «Η ιδέα ήταν πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουν στη Ρωσία “δείτε, οι Ουκρανοί σταμάτησαν να χτυπάνε και εμείς σας δώσαμε αυτή τη συμφωνία. Τώρα είναι η σειρά σας να κάνετε κάτι”», ανέφερε η μία από τις πηγές του Reuters. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο τη Δευτέρα η Ρωσία έπληξε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία για τις εξαγωγές ρωσικού diesel είναι μόνο ένα κομμάτι μιας ευρύτερης συζήτησης για το πώς η Μόσχα και το Κίεβο θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για τον τερματισμό του πολέμου. Στη συνάντηση έγινε αναφορά και στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ανέφερε η μία πηγή, δίχως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επιφυλακτικοί οι Ουκρανοί

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συνάντηση αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό την αμερικανική προσέγγιση, την οποία εξέλαβαν ως προσπάθεια κατευνασμού της Ρωσίας μέσω εμπορικών συμφωνιών.

Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν να δελεάσει τον Πούτιν, μεταξύ άλλων με προτάσεις για χαλάρωση κυρώσεων και πιθανές συμφωνίες για ορυκτά. Όμως, καμία από αυτές τις κινήσεις δεν άλλαξε ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας, ούτε έπεισαν τη Μόσχα να αποδεχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Άτομο που είναι κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσε στο Reuters ότι ο Πούτιν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο «όταν αποκτήσει το υπόλοιπο 11% του Ντονμπάς, το οποίο θα μπορέσει να το παρουσιάσει εντός των συνόρων ως νίκη».