Εμείς είμαστε έτοιμοι για εκεχειρία στις ενεργειακές υποδομές όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει για τον Πούτιν, λέει ο Ζελένσκι.

Οι τιμές του diesel δεν εξαρτώνται από τις επιθέσεις μας στη Ρωσία, αλλά από τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Πούτιν ότι αψηφά την κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές που ανακοίνωσε ο Τραμπ, και σημείωσε ότι το Κίεβο από την πλευρά του απέχει από τις επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας της Ρωσίας αλλά ο Ρώσος ομόλογός του συνεχίζει τις επιθέσεις.

«Είμαστε ήδη έτοιμοι από σήμερα για ενεργειακή κατάπαυση του πυρός όπως είπε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος καθώς ακόμα και μετά τα χθεσινά μηνύματα (του Τραμπ) για την κατάπαυση του πυρός, ο Πούτιν επιτέθηκε στις υποδομές μας» δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

{https://x.com/clashreport/status/2109660508370731406}

Ερωτώμενος για το αν η Ουκρανία θα τιμούσε μία τέτοια κατάπαυση του πυρός, ο Ζελένσκι δήλωσε κατηγορηματικά «φυσικά» επιμένοντας πως το Κίεβο απέχει ήδη από επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

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«Δεν επιτεθήκαμε σε καμία ενεργειακή εγκατάσταση στο ρωσικό έδαφος, επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα υπάρξει ενεργειακή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Εμείς δεν επιτεθήκαμε, αλλά η Ρωσία επιτέθηκε στους σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων, στις ενεργειακές υποδομές, σε άλλες υποδομές και σε διάφορα άλλα σημεία», δήλωσε.

Οι ρωσικές επιθέσεις, η απάντηση του Πούτιν στον Τραμπ

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις «απάντηση του Πούτιν στον Τραμπ». «Αυτή ήταν η απάντησή του στον Πρόεδρο Τραμπ. Η επίθεση στις ενεργειακές μας υποδομές» είπε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε πως «η επικοινωνία από πλευράς Ρωσίας ήταν ξεκάθαρη, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα περί ενεργειακής εκεχειρίας».

»Όταν μιλάμε για εκεχειρία στην ενέργεια αυτό σημαίνει ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν θα επιτεθεί η Ρωσία στις ενεργειακές μας υποδομές και εμείς δεν απαντήσουμε με επιθέσεις στις δικές τους. Αυτό λέγεται ενεργειακή εκεχειρία» επέμεινε ο Ζελένκσι σημειώνοντας σημαντική πτυχή είναι και οι υποδομές στην ενέργεια.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης πως «αν η Ρωσία δεν επιτεθεί στην ενέργειά μας, τότε και εμείς δεν θα επιτεθούμε στις δικές τους υποδομές».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τις ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές υποδομές ενέργειας τονίζοντας πως σε αυτό οφείλονται οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Την Παρασκευή ανακοίνωσε deal για το diesel με τον Πούτιν, μία απόφαση που προκάλεσε σφοδρέ επικρίσεις στη διεθνή κοινότητας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος από την πλευρά του ωστόσο, διαμήνυσε ότι αυτό που οφείλεται για την αύξηση των τιμών στην ενέργεια δεν είναι οι ουκρανικές επιθέσεις αλλα ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, «ρίχνοντας την ευθύνη» ουσιαστικά στον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν.

{https://x.com/donkoclock/status/2109644701288874026}

«Όλοι αντιλαμβάνονται ότι οι τιμές στα καύσιμα δεν εξαρτώνται από τις επιθέσεις στις υποδομές στο diesel της Ρωσίας» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι. «Όλοι κατανοούν ότι αυτό εξαρτάται από τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ» συνέχισε.

Για τις ουκρανικές εκλογές

«Μόνο οι δικοί μας άνθρωποι μπορούν να φέρουν την αλλαγή» ήταν η απάντηση Ζελέσνκι στα σχόλια Τραμπ ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο.

Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι σημειώνοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο και τόνισε ότι το Κίεβο έχει χάσει ευκαιρίες για έναν διευθετημένο συμβιβασμό με τη Ρωσία.

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να αλλάξει τον ηγέτη της Ουρκανίας, θα πρέπει να γνωρίζει ότι μόνο οι άνθρωποί μας μπορούν να το αλλάξουν αυτό» ήταν η απάντηση Ζελένσκι και συμπλήρωσε πως είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε εκλογές. Έθεσε όμως ως κυρίαρχο εμπόδιο τις εχθροπραξίες από πλευράς Ρωσίας και τόνισε ότι οι εκλογές παραμένουν αδύνατες χωρίς ουσιαστική παύση των επιθέσεων.

«Είμαι έτοιμος για εκλογές. Αλήθεια χρειαζόμαστε το ελάχιστον 60 ημέρες για την ασφάλεια στις υποδομές ώστε να προετοιμάσουμε τις εκλογές» είπε και υπογράμμισε ότι τα ρωσικά drones και οι πυραυλικές επιθέσεις είναι αυτές που απειλούν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2109650294569075077}

«Μιλάμε για χιλιάδες drones, βαλλιστικούς πυραύλους κλπ, πώς μπορούν να ψηφήσουν οι πολίτες;» αναρωτήθηκε ο Ζελένσκι. «Δεν έχει να κάνει καν με τον νόμο» ξεκαθάρισε και τόνισε πως «ο νόμος είναι πολύ σημαντικός αλλά εδώ μιλάμε πρώτα από όλα για την ασφάλεια».

Σε ερώτημα τέλος για το ποια ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ήταν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.