Οι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας έρχονται μόλις λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τη συμφωνία με τον Πούτιν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την προσθήκη σχεδόν 1.600 νέων οντοτήτων και προσώπων στους καταλόγους κυρώσεων, που στοχεύουν το στρατιωτικό - βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής του μπλοκ, Κάγια Κάλας.

«Περισσότεροι από τους μισούς σχετίζονται με την παραγωγική αλυσίδα βαλλιστικών πυραύλων» εξήγησε σε ανάρτησή της στο Χ η Ευρωπαία Επίτροπος.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επέκταση της λίστας κυρώσεων από την στιγμή που η Ρωσία άρχισε τον πόλεμό της» πρόσθεσε η Κάγια Κάλας.

Ο νέες κυρώσεις εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους υπουργού κατά τη συνάντησή τους στο Λουξεμβούργο, όπως σημείωσε η Κάγια Κάλας.

Από τη νέα λίστα ωστόσο έχουν αφαιρέθηκαν τον περασμένο μήνα, έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, τα ονόματα των Alisher Usmanov και Mikhail Fridman, δύο από τους πλουσιότερους Ρώσους.

«Το καθιστούμε σημαντικά πιο δύσκολο, πιο αργό και πιο δαπανηρό για τη Ρωσία να παράγει όπλα που χρησιμοποιεί για να σκοτώσει Ουκρανούς» σημειώνει η Κάλας

Οι κυρώσεις θα έχουν διάρκεια εφαρμογής τριών ετών μέχρι την ανανέωσή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/kajakallas/status/2109557483832267068}

Η ανάρτηση της Κάγια Κάλας

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις υιοθέτησαν σχεδόν 1.600 νέες καταχωρήσεις κυρώσεων που στοχεύουν στον στρατοβιομηχανικό τομέα της Ρωσίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επέκταση της λίστας κυρώσεών μας από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμό της. Η Ευρώπη δείχνει ξανά ένα ενωμένο μέτωπο.

»Πάνω από τους μισούς συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. Κάνουμε σημαντικά δυσκολότερη, πιο αργή και πιο δαπανηρή για τη Ρωσία την παραγωγή των όπλων που χρησιμοποιεί για να σκοτώνει Ουκρανούς» έγραψε η Κάγια Κάλας.

Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν

Οι νέες κυρώσεις της ΕΕ έρχονται μόλις λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία θα «ρίξει» στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους diesel το προσεχές διάστημα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, συμφώνησε με τον Ρώσο ομόλογό του η Μόσχα να «ρίξει» αμέσως στην «αμερικανική και την παγκόσμια αγορά» πάνω από 300.000 τόνους diesel, άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατ. τόνους «αμέσως μετά». Επιπλέον, «με βάση την κατάσταση των διυλιστηρίων τους», η Ρωσία στη συνέχεια θα παραδώσει «εντός σύντομου χρονικού διαστήματος» 3 εκατ. τόνους diesel.

Με αυτή τη «σπουδαία συμφωνία για ρωσική ενέργεια» και τον «απόλυτο έλεγχό μας» στα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές πετρελαίου κίνησης για τους Αμερικανούς και τον κόσμο «θα πέσουν, σε επίπεδα ρεκόρ και γρήγορα», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Diesel: Η ανάρτηση του Τραμπ για τη συμφωνία με τον Πούτιν

«Μόλις ολοκλήρωσα μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνομιλία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, στην οποία συμφωνήθηκε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει αμέσως με πάνω από 300.000 τόνους diesel την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, άλλους 300.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατ. τόνους αμέσως μετά.

Επιπλέον, με βάση την κατάσταση των διυλιστηρίων diesel τους, η Ρωσία στη συνέχεια θα παραδώσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 3 εκατ. τόνους diesel. Με τον συνολικό έλεγχό μας στα Στενά του Ορμούζ και αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του diesel για τους Αμερικανούς και για τον κόσμο θα μειωθούν σε επίπεδο ρεκόρ και γρήγορα. Οι χαμηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα τους σπουδαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και οδηγούς φορτηγών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου.

Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική ανακοίνωση. Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Συμφωνία για το diesel, ένα μήνα μετά τις κυρώσεις στη Ρωσία

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ αποτελεί μια εντυπωσιακή ανατροπή έπειτα από χρόνια πιέσεων της Ουάσινγκτον στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο, επισημαίνει το Associated Press.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση έρχεται μετά τις σαρωτικές κυρώσεις στη Ρωσία που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Σεπτέμβριο, με στόχο τον ενεργειακό τομέα, μεταξύ άλλων, που τροφοδοτεί τον πόλεμο.

Ο νόμος επέβαλε κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες και τον σκιώδη στόλο τάνκερ της Μόσχας. Επίσης, απαγόρευε κάθε νέα αμερικανική επένδυση στη Ρωσία. Επιπλέον, ο εν λόγω νόμος προέβλεπε την επιστολή δασμών έως και 100% στους πέντε μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Από αυτό εξαιρούσε τις χώρες που εισάγουν λιγότερο από το 15% των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσία και έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να μειώσουν αυτές τις εισαγωγές.

«Πάγωμα» κυρώσεων έως τις 7 Απριλίου

Λίγο μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι με εντολή του Αμερικανού προέδρου εξέδωσε «προσωρινή γενικά άδεια» που επιτρέπει την προμήθεια ρωσικού diesel στην παγκόσμια αγορά.

{https://x.com/USTreasury/status/2108630834169385310}

Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι συναλλαγές που απαγορεύονται στο πλαίσιο των κυρώσεων και αφορούν «την πώληση, παράδοση, εκφόρτωση ή εισαγωγή- συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στις ΗΠΑ- diesel ρωσικής προέλευσης», εγκρίνονται έως τις 7 Απριλίου. Σημειώνεται στην απόφαση ότι αυτή η γενική άδεια δεν εγκρίνει τη χρέωση λογαριασμού σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των ΗΠΑ που ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα, το Εθνικό Ταμείο Πλούτου ή το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας.