Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στις μεταφορές επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις που αναμένεται να διατηρηθούν τους πρώτους μήνες του 2027.

Νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, καθώς οι σημαντικές ανατιμήσεις που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες του 2026 δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον τιμών. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα γίνει περισσότερο αισθητή από το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία δεν έχει ακόμη μετακυλιστεί πλήρως στις τελικές τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στις μεταφορές επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις που αναμένεται να διατηρηθούν τους πρώτους μήνες του 2027.

Το γεγονός ότι οι τιμές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027 προβλέπεται να διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2026 ενισχύει τις ανησυχίες για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η ένταση της ετήσιας αύξησης θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των ανατιμήσεων και τη βάση σύγκρισης.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα του Οκτωβρίου, όταν ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Μόνο οι αυξήσεις στα ενεργειακά προϊόντα συνέβαλαν κατά 3,08 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική άνοδο του δείκτη τιμών.

Έρχονται νέες αυξήσεις

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε νέες αναπροσαρμογές των τιμοκαταλόγων τους, προκειμένου να απορροφήσουν μέρος του αυξημένου λειτουργικού κόστους.

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Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά μέσα στο 2027, με την αποκλιμάκωση να γίνεται πιο εμφανής κατά το δεύτερο εξάμηνο, εφόσον σταθεροποιηθούν οι ενεργειακές τιμές.

Το ΙΟΒΕ έχει ήδη αναθεωρήσει ανοδικά την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό του 2027 στο 3%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 2,7%.

Πάντως, ακόμη και εάν ο πληθωρισμός υποχωρήσει, αυτό δεν συνεπάγεται επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα, αλλά περιορισμό του ρυθμού με τον οποίο συνεχίζουν να αυξάνονται, διατηρώντας την πίεση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.