Σαφές μήνυμα στη Ρωσία έστειλε ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ από το Φόρουμ Ασφαλείας στη Βαρσοβία.

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός στρατηγός Alexus Grynkewich, δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να ανακόψει, να εξασθενήσει και να συντρίψει κάθε ρωσική επίθεση στο πλαίσιο μιας νέας «Θεωρίας της Νίκης», με ή χωρίς τις ΗΠΑ.

Υπογράμμισε ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ θα πολεμήσουν ακόμη και αν οι αμερικανικές δυνάμεις είναι απασχολημένες αλλού. Μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας στη Βαρσοβία, ο Grynkewich υπογράμμισε πώς το ΝΑΤΟ θα απαντούσε σε μία ενδεχόμενο εισβολή στο έδαφός του εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η Ρωσία θα ήταν ικανή να επιτεθεί σε χώρα μέλος της Συμμαχίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Η συμμαχία μας υπάρχει για να διατηρεί την ειρήνη αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία πως: αν έρθει πόλεμος, θα εμποδίσουμε, θα αποκλείσουμε κάθε επίθεση και μετά αν δεν σταματήσει, θα συντρίψουμε τις δυνάμεις που θα μας επιτεθούν» διαμήνυσε.

Η σπάνια παρέμβασή του υπογραμμίζει την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να περιορίσει τη Ρωσία. Στόχος της επίσης είναι να στείλει ένα μήνυμα για την ενότητα του ΝΑΤΟ μετά από μία σκληρή χρονιά για τη συμμαχία, που εντάθηκε από τις συνεχείς απειλές του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία και τις εμπόλεμες επιχειρήσεις του μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το σχέδιο τριών φάσεων

Ο στρατηγός Grynkewich ανέλυσε ένα σχέδιο τριών φάσεων. Σε αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, το ΝΑΤΟ θα χρησιμοποιούσε αρχικά χερσαίες δυνάμεις, με τη στήριξη αεροπορικών, ναυτικών και διαστημικών δυνατοτήτων, για να ανακόψει αρχικά μια ενδεχόμενη επίθεση, στοχεύοντας τις επιτιθέμενες δυνάμεις και εμποδίζοντάς τες να καταλάβουν εδάφη.

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Στη συνέχεια το ΝΑΤΟ, θα χρησιμοποιούσε αισθητήρες και αυτόνομα συστήματα μεταξύ άλλων δυνατοτήτων που έχει για να «κυριαρχήσει απέναντι στους εχθρικούς σχηματισμούς και της προόδου του» όπως είπε πριν χρησιμοποιήσει ««πυρομαχικά ακριβείας υψηλής αποτελεσματικότητας» και συστήματα drone, εάν κριθεί απαραίτητο, για την «κατάρρευση του πολεμικού συστήματος του εχθρού και όλων, όσοι το υποστηρίζουν».

Ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας, Robertas Kaunas δήλωσε ότι η θεωρία που ανέπτυξε ο στρατηγός Grynkewich «θα στείλει ένα δυνατό μήνυμα στους εχθρούς ότι θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ διευκρίνισε ωστόσο πως «δεν εκτιμούμε ότι η σύγκρουση είναι επικείμενη ή αναπόφευκτη». Ωστόσο, «θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου θα αποδειχθεί εντελώς μάταιη». Η ομιλία του περιγράφει μία πιο άμεση απάντηση σε περίπτωση επίθεσης από εχθρική δύναμη, αλλά η αξιοπιστία της εξαρτάται από τις δυνάμεις των συμμάχων, τις υποδομές και τον συντονισμό στο σχέδιο.

Εκτός προτεραιοτήτων των ΗΠΑ η Ευρώπη

Σε ερώτηση αν το σενάριο αυτό εμπεριέχει και την εμπλοκή των ΗΠΑ, ο Grynkewich ήταν κάθετος: «Ασφαλώς και το λαμβάνει αυτό υπόψη και μάλιστα οφείλει να το κάνει» δήλωσε.

Ωστόσο, υπό τη διοίκησης Τραμπ, οι ΗΠΑ θέλουν να επανεστιάσουν τις στρατιωτικές και άλλες δυνατότητές τους και η Ευρώπη έρχεται τέταρτη στις στρατηγικές ανησυχίες της Ουάσινγκτον.

Το Πεντάγωνο έχει ήδη προχωρήσει σε περικοπές αναφορικά με τις συνδρομές του στις δυνάμεις διαχείρισης κρίσεων του ΝΑΤΟ, ενώ ως το τέλος του έτους, αναμένεται να παρουσιάσει μια αναθεώρηση σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη..

«Κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ σε αυτή τη Συμμαχία», υποστήριξε ο στρατηγός Grynkewich και πρόσθεσε ωστόσο πως «εν τέλει, πρόκειται για μια πολιτική απόφαση σχετικά με το ποιος διαθέτει στρατεύματα και πού».

Ο πρώην βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γάλλος Camille Grand, που είναι αρμόδια για τις αμυντικές επενδύσεις, χαρακτήρισε το σχέδιο ως μια «πολύ στοχευμένη προσπάθεια» να σταλεί το μήνυμα ότι η Συμμαχία θα είναι έτοιμη να πολεμήσει, με ή χωρίς τις αμερικανικές δυνάμεις μεγάλης κλίμακας.

«Για τη χώρα μου, η μάχη απέναντι στους Ρώσους είναι με ή χωρίς τους Αμερικανούς» δήλωσε άλλος ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος στην άμυνα. «Περιμένουμε από αυτούς (τις ΗΠΑ) να συνδράμουν, αλλά αν δεν το κάνουν, εμείς θα παλέψουμε όπως και να χει» πρόσθεσε.

Ο Grand πρόσθεσε πως το σχέδιο είναι ακόμα μία ένδειξη ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να λάβει πιο τολμηρή προσέγγιση απέναντι στη Μόσχα, απειλώντας την καταστροφή της πολεμικής της μηχανής ακόμα και βαθιά μετά τις πρώτες γραμμές της.

Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την επιστολή της Μόσχας στο ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα που απειλούσε να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο αν η Συμμαχία επιχειρούσε να απομονώσει τον θύλακα του Κάλιγκραντ. Ο στρατηγός Grynkewich προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν έτοιμο να απαντήσει ακόμη και απέναντι σε ένα πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Αν ένας αντίπαλος απειλήσει με κλιμάκωση επιδεικνύοντας τη στρατιωτική του ισχύ, ή αν κάποιος αποφασίσει όντως να κλιμακώσει τη σύγκρουση, αυτό δεν θα διαρρήξει τη συμμαχία μας», δήλωσε. «Οφείλουμε να αντλούμε σιγουριά από την ικανότητά μας να επιφέρουμε πλήγματα μεγάλης κλίμακας, καθώς και από την έμμεση προειδοποίηση ότι μπορούμε να απαντήσουμε ισάξια σε οποιαδήποτε εχθρική κίνηση σε επίπεδο κλιμάκωσης».

Με πληροφορίες του Politico