Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη.

Το ΝΑΤΟ πρέπει να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές του υποδομές, ώστε να μπορεί να μετακινεί δυνάμεις και εξοπλισμό από τη Δυτική προς την Ανατολική Ευρώπη, «όπου αναμένουμε να εκδηλωθεί οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση», δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στη Συμμαχία, Μάθιου Γουίτακερ.

Μιλώντας σε πάνελ στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Γουίτακερ έκανε τις δηλώσεις αυτές την ώρα που η Ουάσινγκτον επανεξετάζει τη στρατιωτική της παρουσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά στρατηγική προτεραιότητα των ΗΠΑ, μετά την ασφάλεια της αμερικανικής επικράτειας, το Δυτικό Ημισφαίριο και τον Ειρηνικό.

Ως τομείς που χρήζουν παρεμβάσεων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αξιολόγησης της διάταξης των αμερικανικών δυνάμεων και των στρατιωτικών βάσεων, ο Γουίτακερ ανέφερε τις παρωχημένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τις αλυσίδες εφοδιασμού καυσίμων και τις συμφωνίες που διέπουν τη στάθμευση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Τόνισε τη σημασία της στρατιωτικής κινητικότητας και της «μετακίνησης δυνάμεων και εξοπλισμού από τη Δύση προς την Ανατολή», επικαλούμενος τις συζητήσεις του με τον Ευρωπαίο επίτροπο Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να επιτεθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ έως το τέλος της δεκαετίας.

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Οι ΗΠΑ «επανεξετάζουν τις δεσμεύσεις τους»

Ο Γουίτακερ δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση για τη μετεγκατάσταση ή την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η Ουάσινγκτον επανεξετάζει τις διεθνείς δεσμεύσεις της, προκειμένου να αποφύγει την υπερβολική διασπορά των στρατιωτικών της πόρων.

«Οι υπερδυνάμεις και οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις αντιμετώπιζαν ανέκαθεν προβλήματα όταν αναλάμβαναν περισσότερες δεσμεύσεις από όσες μπορούσαν να διαχειριστούν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει οι σύμμαχοι να είναι «ικανοί και όχι εξαρτημένοι».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν πίσω. Απλώς σας ζητάμε να κάνετε εσείς ένα βήμα μπροστά», υπογράμμισε.

Ο Γουίτακερ επέκρινε επίσης τις χώρες που δεν εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους για τις αμυντικές δαπάνες.

Όπως είπε, πρόσφατα απηύθυνε «πολύ αυστηρό μήνυμα» στην Τσεχία. Οι αμυντικές δαπάνες της χώρας για το τρέχον έτος ανέρχονται σε περίπου 1,8% του ΑΕΠ, ποσοστό χαμηλότερο από τον υφιστάμενο στόχο του 2% του ΝΑΤΟ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις τους, υποστήριξε, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος εξακολουθεί να στερείται πολλών από τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρειάζεται για να αμυνθεί.

Από την πλευρά του, ο Άντριους Κουμπίλιους υπογράμμισε την ανάγκη να περιοριστεί η στρατιωτική εξάρτηση της Ευρώπης από την Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας τις προσπάθειες της ΕΕ να αναπτύξει δικές της δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας έναντι drones, δορυφορικών επικοινωνιών και επιτήρησης.

Με πληροφορίες από Politico