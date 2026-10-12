Μπροστά στην πρώτη σοβαρή κακοκαιρία βρίσκεται η Αττική, ενώ πολλές ακόμη περιοχές της χώρας θα βρεθούν στο επίκεντρο.

Μπροστά στην πρώτη σοβαρή κακοκαιρία βρίσκεται η Αττική, ενώ πολλές ακόμη περιοχές της χώρας θα βρεθούν στο επίκεντρο. Για σοβαρή επιδείνωση του καιρού την Τρίτη και την Τετάρτη προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο η ΕΜΥ.

Το meteo τονίζει πως ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13/10 θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του καιρού. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13/10 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την Τετάρτη 14/01 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όμως από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση. Οι μέγιστες τιμές της την Τρίτη 13/10 δεν θα ξεπεράσουν τους 22-23°C στα ηπειρωτικά και τους 25-27°C στις νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη 14/10 οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 20-22°C.

Παράλληλα, σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στα πελάγη, φτάνοντας την Τετάρτη 14/10 στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες στην Αττική

Από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας και έως τα ξημερώματα της Τρίτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας. Την Τρίτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά σε περισσότερες περιοχές, με τη δυτική Ελλάδα να επηρεάζεται ήδη από τις πρωινές ώρες.

Συννεφιά θα επικρατεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ βροχές αναμένονται στα βόρεια, τα κεντρικά και τα νότια. Στην Αττική, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Η επιδείνωση θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και μετά, με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται σταδιακά προς την ανατολική Ελλάδα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ στην Αττική, τη Χαλκιδική και τις Σποράδες. Αντίθετα, καλύτερες καιρικές συνθήκες προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Προς το βράδυ της Τρίτης, πάντως, στη δυτική Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν τα διαστήματα βελτίωσης του καιρού.

Παράλληλα με τις βροχές και τις καταιγίδες, σημαντική θα είναι η ενίσχυση των ανέμων. Την Τρίτη, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το βράδυ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά από τις Σποράδες και βορειότερα, φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με το σκηνικό να γίνεται περισσότερο χειμωνιάτικο στη βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς.

Πού θα επιμείνουν τα φαινόμενα την Τετάρτη

Την Τετάρτη το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να απομακρυνθεί, ωστόσο ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Κατά τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική, στην ανατολική Στερεά, σε περιοχές από τον Βόλο και νοτιότερα, καθώς και στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν σταματήσει έως το μεσημέρι.

Αντίθετα, στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεγάλη ένταση από τη Θράκη προς το νότιο Αιγαίο, επηρεάζοντας και την Αττική.

Βελτίωση από την Πέμπτη, νέα συννεφιά την Παρασκευή

Την Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, με την έντασή τους γύρω από τις Κυκλάδες να φτάνει ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν εκ νέου, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές και ήπιες βροχές.

Σύμφωνα με την εικόνα που περιγράφει ο Σάκης Αρναούτογλου, η εβδομάδα θα κυλήσει με διαδοχικές μεταβολές του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, την ενίσχυση των βοριάδων και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

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Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η επιδείνωση θα εκδηλωθεί την Τρίτη (13-10-2026) και την Τετάρτη (14-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Τρίτη (13-10-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Μεθαύριο Τετάρτη 14-10-2026

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

β) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) Στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.