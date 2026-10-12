Σοβαρή αστάθεια αναμένεται από αύριο στην χώρα μας σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε αύριο αναμένεται ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας και την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, η κακοκαιρία θα αρχίσει να εκδηλώνεται από αύριο, Τρίτη, ενώ παράλληλα αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, που κατά τόπους θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας και έως τα ξημερώματα της Τρίτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας. Την Τρίτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά σε περισσότερες περιοχές, με τη δυτική Ελλάδα να επηρεάζεται ήδη από τις πρωινές ώρες.

Συννεφιά θα επικρατεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ βροχές αναμένονται στα βόρεια, τα κεντρικά και τα νότια. Στην Αττική, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Η επιδείνωση θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και μετά, με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται σταδιακά προς την ανατολική Ελλάδα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ στην Αττική, τη Χαλκιδική και τις Σποράδες. Αντίθετα, καλύτερες καιρικές συνθήκες προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Προς το βράδυ της Τρίτης, πάντως, στη δυτική Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν τα διαστήματα βελτίωσης του καιρού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας

Παράλληλα με τις βροχές και τις καταιγίδες, σημαντική θα είναι η ενίσχυση των ανέμων. Την Τρίτη, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το βράδυ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά από τις Σποράδες και βορειότερα, φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με το σκηνικό να γίνεται περισσότερο χειμωνιάτικο στη βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς.

Πού θα επιμείνουν τα φαινόμενα την Τετάρτη

Την Τετάρτη το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να απομακρυνθεί, ωστόσο ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Κατά τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική, στην ανατολική Στερεά, σε περιοχές από τον Βόλο και νοτιότερα, καθώς και στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν σταματήσει έως το μεσημέρι.

Αντίθετα, στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεγάλη ένταση από τη Θράκη προς το νότιο Αιγαίο, επηρεάζοντας και την Αττική.

Βελτίωση από την Πέμπτη, νέα συννεφιά την Παρασκευή

Την Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, με την έντασή τους γύρω από τις Κυκλάδες να φτάνει ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν εκ νέου, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές και ήπιες βροχές.

Σύμφωνα με την εικόνα που περιγράφει ο Σάκης Αρναούτογλου, η εβδομάδα θα κυλήσει με διαδοχικές μεταβολές του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, την ενίσχυση των βοριάδων και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

{https://www.youtube.com/watch?v=cQX9bl8q5iw}