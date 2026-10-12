Για την εφαρμογή του ορίου θα χρειαστούν κατάλληλες, αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις επαλήθευσης ηλικίας, με ελαχιστοποίηση των δεδομένων και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, με την κυβέρνηση να προτείνει ως ενδεδειγμένα παραδείγματα το Kids Wallet και το Gov.gr Wallet.

Το νέο πλαίσιο πρόσβασης των ανηλίκων στα social media παρουσίασαν τη Δευτέρα οι υπουργοί Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ η κεντρική πρόβλεψή του αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media (Facebook, Ιnstagram, TikTok, X και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο) για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Την 1η Ιανουαρίου 2027 ο περιορισμός αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και μετά. Όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ενώ αυτό δεν καταργεί άλλους κανόνες προστασίας ανηλίκων ή νόμιμους όρους κάθε υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως το σχέδιο δεν περιέχει κλειστό ονομαστικό κατάλογο με τις εν λόγω πλατφόρμες, ενώ για υπηρεσίες με μικτές λειτουργίες, ο ακριβής υπαγόμενος και ο τρόπος εφαρμογής χρειάζονται αποσαφήνιση από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές όταν οριστικοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο.

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Οι κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Θέσπιση ορίου ηλικίας 15 έτη

Υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας - με αξιοποίηση υφιστάμενων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Gov.gr Wallet και το KidsWallet

Συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο (DSA και Κατ. Γραμμές του άρθρου 28 της DSA)

Το ν/σ εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού εποπτείας της DSA

Έναρξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2027

«Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του εν δυνάμει ψηφιακού εθισμού», είπε μεταξύ άλλων ο Άκης Σκέρτσος. «Δεν σημαίνει ότι de facto όποιος χρησιμοποιεί social media θα εθιστεί, ωστόσο υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα 4 παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, εκφοβισμό μέσω διαδικτύου και έκθεση σε χρήση που δεν συνάδει με τα παιδιά. Είμαστε θετικοί προς τη χρήση της τεχνολογίας για την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να μπει πλαίσιο ρύθμισης. Να πάμε από την ατομική ευθύνη γονεών και παιδιών, στην εταιρική ευθύνη, την κρατική ρύθμιση» πρόσθεσε ο υπουργός επικρατείας.

«Η άλλη χώρα που έχει κάνει κάτι αντίστοιχο είναι η Αυστραλία, η οποία δεν ανήκει σε κάποιον υπερεθνικό οργανισμό, όπως η Ελλάδα που δεσμεύεται από την ΕΕ. Ό,τι κάνουμε είναι σε ευθεία συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Έχουμε ενσωματώσει τις παρατηρήσεις του κοινοτικού οργανου» είπε ακόμα ο κ. Σκέρτσος.

«Ένας στους 4 μαθητές κάνει υπερβολική χρήση των social media»

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, τόνισε ότι «η παρέμβαση αυτή δεν είναι κάτι καινούριο. «Απο πέρσι το καλοκαίρι κάναμε το πρώτο βήμα προστασίας των ανηλίκων μας, νομοθετώντας την απαγόρευση πώλησης καπνικων και αλκοόλ».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε «περισσότεροι από τους μισούς μαθητές Γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10-12 ετών, ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και ένα στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.»

«Το κράτος, η κυβέρνηση, η Πολιτεία, στηριζομενη στα εξαιρετικά ανησυχητικά συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, νομοθετεί για να βοηθήσει τους γονείς και να τους βγάλει απο τη δύσκολη θέση» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.