Για ένα ακραίο φαινόμενο κάνει σε ανάρτησή του λόγο ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ισχυρή κακοκαιρία στο τέλος του μήνα που θα μπορούσε να έχει χαρακτηριστικά μεσογειακού τροπικού κυκλώνα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση, το σενάριο εμφανίστηκε στα προγνωστικά συστήματα το πρωί και βρίσκεται υπό παρακολούθηση, καθώς εάν επιβεβαιωθεί θα πρόκειται για ένα δύσκολο καιρικό φαινόμενο, που θα θυμίζει χειμώνα παρά φθινόπωρο, με έντονη ροή πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

Ένα ακραίο μοντελικό σενάριο εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στα προγνωστικά μας συστήματα το οποίο και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

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Η αντικυκλωνική κυκλοφορία που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και εβδομάδες πάνω από τη Γηραιά Ήπειρο και που διαμορφώνει μια ατμοσφαιρική ροή που θυμίζει περισσότερο Χειμώνα παρά φθινόπωρο, μοντελικά φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Μια τέτοια εξέλιξη εφόσον επαληθευτεί θα οδηγήσει σε έντονη ροή πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Το έντονο καλοκαίρι που απασχόλησε μεγάλες εκτάσεις της Ευρώπης, έχει οδηγήσει στη συσσώρευση πολύ μεγάλων ποσών θερμότητας σε θαλάσσιες εκτάσεις.

Η αλληλεπίδραση αυτού του πολικού αέρα με τις πολύ θερμές θάλασσες, οδηγεί σε σχηματισμό έντονων και επικίνδυνων κακοκαιριών όπου σε ορισμένες περιπτώσεις η οργάνωσή τους μπαίνει στην κλίμακα των τροπικών κυκλώνων.

Ένα τέτοιο σενάριο εμφανίστηκε σήμερα κοντά στη γειτονιά μας.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Όπως καταλαβαίνετε μεσολαβούν πολλές ημέρες για να μπορέσουμε να δώσουμε σοβαρές πιθανότητες επαλήθευσης ενός τέτοιου σεναρίου.

Από την άλλη πλευρά, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια εξέλιξη?

Η κλιματική αλλαγή έχει μπερδέψει πλέον τις εποχές. Δεν υπάρχει αυτή η διάκριση που είχαμε μάθει τα αρκετά πλέον περασμένα χρόνια.

Η στατιστική μας λέει ότι ο Νοέμβριος είναι ο πιο επικίνδυνος υετικά μήνας.

Τα τελευταία χρόνια αυτο έρχεται όλο και πιο νωρίς, βλέπε Ντάνιελ, Ιανό, Κρήτη πριν λίγες ημέρες κτλ.

Είμαστε σε θέση να προλάβουμε τις εξελίξεις?

Ο καιρός δεν μας περιμένει, εμείς πρέπει να τον περιμένουμε!

Ακολουθούν χάρτες που μοναδικό σκοπό έχουν τον εμπλουτισμό των γνώσεων και της εμπειρίας μας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για πρόγνωση μιας και χρονικά είμαστε πολύ μακριά και οι πιθανότητες σήμερα επαλήθευσης αυτού του σεναρίου είναι πολύ μικρές.

Η επιστημονική κοινότητα οφείλει να «χτυπάει» κατά καιρούς καμπανάκια για να καταλάβουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας!