Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος προειδοποιεί για το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει την χώρα την Τρίτη και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα.

Σε τροχιά διήμερης κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα με νέες βροχές και καταιγίδες συνδυαστικά με 9 μποφόρ να κάνουν την εμφάνισή τους σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του προ των πυλών βρίσκεται ένα διήμερο με έντονα καιρικά φαινόμενα το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης ενώ στο «μάτι» της διαταραχής θα βρεθεί και η Αττική κυρίως από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρόγνωσή του κ. Ζιακόπουλου δύσκολο αναμένεται το επόμενο 48ωρο, καθώς οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από την κεντρική Μεσόγειο προς την περιοχή μας, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι. Την Τρίτη η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική, ενώ από το βράδυ τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Κακοκαιρία στην Αττική: Πότε αναμένονται τα έντονα φαινόμενα

Η Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν επίσης η Ανατολική και Νοτιοανατολική Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια και η Δυτική – Νοτιοδυτική Κρήτη.

Οι περιοχές που θα δοκιμαστούν την Τρίτη

Οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, από τη Λευκάδα και νοτιότερα, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Θεσσαλία. Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια όπως και τη Δυτική και Νοτιοδυτική Κρήτη. Παράλληλα, στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

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Άνεμοι έως 9 μποφόρ – Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την Τετάρτη

Την Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί στη Δυτική Ελλάδα και σχεδόν σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, ωστόσο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν αρχικά κατά τόπους με ισχυρή ένταση, πριν εξασθενήσουν σταδιακά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ στα δυτικά και 6 έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για δυνητικά επικίνδυνη διήμερη κακοκαιρία

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί από την κεντρική Μεσόγειο προς την περιοχή μας και σε συνδυασμό με τις υψηλές πιέσεις των Β. Βαλκανίων να προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Επισημάνεται ότι τα προαναφερθέντα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Ιόνιο (από Λευκάδα και νοτιότερα), τη Δ. Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και τις βραδινές - νυχτερινές ώρες στην Α-ΝΑ Θεσσαλία, την Α. Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Εύβοια (ιδιαίτερη προσοχή) και τη Δ-ΝΔ Κρήτη. Παράλληλα, στη Β-ΒΑ Ελλάδα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι ΒΑ άνεμοι οι οποίοι στο Β. Αιγαίο θα φθάσουν τα 8 και τη νύχτα τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση.

Την Τετάρτη (14/10), στη Δ. Ελλάδα και σχεδόν σε ολόκληρη τη Μακεδονία αναμένεται βελτιωμένος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα συνεχιστούν οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση: στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: «Καμπανάκι» για καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα η ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο Τρίτη (13/10) και μεθαύριο Τετάρτη (14/10), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ.

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Τρίτη

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2109599988108194176}

Τετάρτη

α) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

β) στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

γ) στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από αύριο το βράδυ έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.