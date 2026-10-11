Σε τροχιά διαδοχικών μεταβολών μπαίνει ο καιρός, με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας να φέρνει βροχές και καταιγίδες και ένα δεύτερο, από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, να συνοδεύεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς ένα νέο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται ήδη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις προγνώσεις της, η μεταβολή θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη να φέρνει ψυχρότερες αέριες μάζες, ισχυρούς βοριάδες και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Το πρώτο σύστημα επηρεάζει κυρίως τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τα ανατολικά. Από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση, με βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές και εντονότερη αίσθηση του κρύου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, το σύστημα που επηρεάζει αρχικά τη χώρα έχει τυπικά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με νοτιάδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

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Πού εκδηλώνονται ήδη βροχές και καταιγίδες

Ισχυρές καταιγίδες έχουν εκδηλωθεί στο βόρειο Ιόνιο, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, καθώς και στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται επίσης στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.

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Τις επόμενες ώρες, η γραμμή καταιγίδων που κινείται από το νότιο Ιόνιο αναμένεται να επηρεάσει τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται κατά τόπους έντονα, χωρίς να αναμένονται ακραία χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες εκδηλώνονται στη Μακεδονία, με μεγαλύτερη επιβάρυνση να αναμένεται στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία.

Η κακοκαιρία θα κινηθεί σταδιακά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τη Δευτέρα κυρίως την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα είναι λιγότερο έντονα σε σχέση με εκείνα της Κυριακής.

Νέα επιδείνωση από την Τρίτη με ψυχρή εισβολή

Η σημαντικότερη μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όταν ένα νέο σύστημα θα προσεγγίσει τη χώρα από τα βόρεια.

Το νέο κύμα θα συνοδεύεται από ενίσχυση των βόρειων ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αντιληπτή την Τετάρτη και θα επηρεάσει το σύνολο της επικράτειας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ τα περισσότερα φαινόμενα προβλέπονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και την Κρήτη, όπου αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Η μεταβολή θα συνοδευτεί από πιο χειμωνιάτικη αίσθηση, εξαιτίας του συνδυασμού χαμηλότερων θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων.

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Βοριάδες έως 9 μποφόρ και ισχυρές ριπές στο Αιγαίο

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων, κυρίως στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ από την Τρίτη και να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα έως και την Πέμπτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι ριπές των ανέμων στο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Η ενίσχυση των ανέμων μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, γι' αυτό οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και των λιμενικών υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή, ιδιαίτερα στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι ισχυροί βοριάδες θα εντείνουν την αίσθηση του κρύου, σηματοδοτώντας την επικράτηση πιο καθαρά φθινοπωρινών συνθηκών.

Τι θα γίνει στην Αττική

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί τόσο από το πρώτο κύμα αστάθειας όσο και από τη νέα επιδείνωση που προβλέπεται από την Τρίτη.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιους, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου αναμένεται νέα επιδείνωση, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία του νέου συστήματος, με τις επόμενες προγνώσεις να αναμένεται να αποσαφηνίσουν την ένταση και τη διάρκεια των βροχοπτώσεων στην Αττική.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο την Τετάρτη

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, το νέο σύστημα θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά.

Στα δυτικά προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται έως το μεσημέρι.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Το Αιγαίο θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ενίσχυσης των ανέμων.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, αρχικά στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Ωστόσο, τοπικές βροχές αναμένεται να επιμείνουν στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, ιδιαίτερα στα ανατολικά πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η εξέλιξη του καιρού θα εξαρτηθεί από την πορεία των συστημάτων και την ένταση των ψυχρών αέριων μαζών που θα κινηθούν προς τη χώρα.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών είναι η εναλλαγή δύο κυμάτων κακοκαιρίας: αρχικά οι βροχές και οι καταιγίδες και στη συνέχεια η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και οι ισχυροί βοριάδες. Οι πολίτες, ιδιαίτερα στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν εντονότερα φαινόμενα, θα πρέπει να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.