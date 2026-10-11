Σε ποιες περιοχές θα βρέξει.

Στην εξέλιξη του καιρού την εβδομάδα που μας έρχεται στάθηκε με βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Youtube ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος μετεωρολόγος έδειξε με χάρτες την πορεία τόσο των ανέμων, των βροχών, των καταιγίδων αλλά και της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη γενικώς.

{https://www.youtube.com/watch?v=1sDpMq5zo50}

Σάκης Αρναούτογλου: Βροχές, καταιγίδες και ψυχρή εισβολή από την Τρίτη

Το Σάββατο 10/10 με ένα ακόμη βίντεο του ο Σάκης Αρναούτογλου είχε τονίσει πως η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί την Κυριακή, ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ενίσχυση των βοριάδων, πτώση της θερμοκρασίας και αισθητά πιο ψυχρές συνθήκες, ιδιαίτερα στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις περιοχές του Αιγαίου, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πολύ ισχυρών ριπών ανέμου την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=ejAiGx5XU44}

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η αλλαγή του καιρού έχει ήδη αρχίσει στη βόρεια Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, με την Κέρκυρα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται αυξημένη προσοχή.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, βροχές αναμένεται να επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τα Επτάνησα και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου. Τοπικά φαινόμενα προβλέπονται επίσης στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία.

Στη συνέχεια, η ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στη Θεσσαλονίκη η επιδείνωση αναμένεται κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ενώ γειτονικές περιοχές, όπως η Πέλλα, η Πιερία, το Κιλκίς και τμήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης, ενδέχεται να επηρεαστούν νωρίτερα από ισχυρότερες μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Άστατος αναμένεται να καταστεί ο καιρός και στην Αττική, κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ. Τα φαινόμενα, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα έχουν σχετικά σύντομη διάρκεια, χωρίς να αποκλείεται η εκδήλωση τοπικής καταιγίδας.

Μεγαλύτερη επιμονή και ένταση ενδέχεται να παρουσιάσουν οι βροχές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική Χαλκιδική, καθώς και σε περιοχές γύρω από τον Στρυμονικό κόλπο, την Καβάλα, τις Σέρρες, τη Δράμα και την Ξάνθη.

Αντίθετα, στα δυτικά η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής, αν και τοπικές βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ώρες.

Νότιοι άνεμοι την Κυριακή και θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Ισχυροί νοτιάδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, ενώ ανάλογες εντάσεις είναι πιθανές και στην Αττική.

Σταδιακά, η διεύθυνση των ανέμων θα αρχίσει να αλλάζει, με το βόρειο ρεύμα να ενισχύεται στη συνέχεια, σηματοδοτώντας την έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, την Κυριακή θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή σε αρκετές περιοχές. Στην Αττική ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη δύσκολα θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς. Στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν επίσης κοντά στους 25 με 26 βαθμούς, με το Καστελόριζο να ενδέχεται να καταγράψει ακόμη υψηλότερη θερμοκρασία.

Νέα επιδείνωση από την Τρίτη

Μετά την πρόσκαιρη βελτίωση που αναμένεται σε αρκετές περιοχές τη Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται να παρουσιάσει νέα μεταβολή από το βράδυ της ίδιας ημέρας και κυρίως την Τρίτη.

Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί εκ νέου, ενώ στη Θεσσαλονίκη η βελτίωση εκτιμάται ότι θα αρχίσει από το απόγευμα ή το βράδυ της Τρίτης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να ενταθούν.

Την Τετάρτη, η αστάθεια αναμένεται να επιμείνει αρχικά σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, καθώς και στην Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες. Σταδιακά, πάντως, ο καιρός προβλέπεται να βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην Κρήτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές, με ουσιαστικότερη βελτίωση να αναμένεται από την Πέμπτη.

Ισχυροί βοριάδες έως 10 μποφόρ

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου είναι η πιθανή σημαντική ενίσχυση των βοριάδων την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Όπως επισημαίνει, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι οι άνεμοι ενδέχεται να ενισχυθούν σημαντικά σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, από το Θρακικό πέλαγος έως τις δυτικές Κυκλάδες και το βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτης.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι ριπές του ανέμου θα μπορούσαν τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ, χωρίς να αποκλείονται ισχυρότερες στιγμιαίες ριπές σε ορισμένες περιοχές.

Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και ενδεχόμενα προβλήματα στους απόπλους, ιδιαίτερα για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν προς τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τις Σποράδες και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου.

Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη θα πρέπει να παρακολουθείται τις επόμενες ημέρες, καθώς η ένταση και η έκταση των ανέμων θα εξαρτηθούν από την πορεία των ατμοσφαιρικών συστημάτων.

Πτώση της θερμοκρασίας

Η ενίσχυση των βοριάδων θα συνοδευτεί από μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών προς τη χώρα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας από την Τρίτη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, η αίσθηση του κρύου αναμένεται να γίνει εντονότερη, κυρίως στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, αλλά και στις περιοχές που θα βρίσκονται υπό την επίδραση των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, η αίσθηση της θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι κατά 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική, ιδιαίτερα σε σκιερά σημεία και υπό συνθήκες αυξημένης συννεφιάς.

Στα ορεινά, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη χαμηλότερες, ενώ δεν αποκλείεται να καταγραφούν πρόσκαιρα χιονοπτώσεις στις υψηλότερες κορυφές, εφόσον συνδυαστούν οι ψυχρές αέριες μάζες με τα κατάλληλα νέφη. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο μετεωρολόγος, προς το παρόν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την έκταση τέτοιων φαινομένων.

Πότε αναμένεται να βελτιωθεί ο καιρός

Η σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από την Τετάρτη στα δυτικά και να επεκταθεί στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές. Την Πέμπτη, τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και στην Κρήτη, προτού ακολουθήσει περαιτέρω βελτίωση.

Για το διάστημα 16-17 Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν νέες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πρόκειται, ωστόσο, για μια γενική τάση και όχι για οριστική πρόγνωση, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν.

Συνολικά, η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να χαρακτηρίζεται από διαδοχικές εναλλαγές του καιρού, με βροχές και καταιγίδες στην αρχή, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη συνέχεια. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει η εξέλιξη των ανέμων στο Αιγαίο, καθώς αυτή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και την ένταση της ψυχρής εισβολής.