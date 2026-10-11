Αλλάζει ο καιρός. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πότε αναμένεται βελτίωση.

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, ενώ από την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία στη χώρα. Η αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές από σήμερα, Κυριακή (11/10), ενώ η επόμενη εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από διαδοχικές μεταβολές, με σημαντική ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια, επεκτεινόμενα σταδιακά προς την υπόλοιπη χώρα.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν στο βόρειο Ιόνιο, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα. Στη Θεσσαλονίκη η επιδείνωση αναμένεται κυρίως από το μεσημέρι, ενώ ισχυρότερες μπόρες και τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στην Πέλλα, την Πιερία, το Κιλκίς και την ανατολική Μακεδονία.

Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται να καταστεί άστατος από το απόγευμα προς το βράδυ της Κυριακής, με πιθανότητα τοπικής καταιγίδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή, φτάνοντας τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

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Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το meteo.

Νέα επιδείνωση από την Τρίτη

Μετά την πρόσκαιρη βελτίωση της Δευτέρας, νέα μεταβολή αναμένεται από την Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, επηρεάζοντας εκ νέου την Αττική, ενώ αυξημένη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Βοριάδες έως 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στην πιθανή ενίσχυση των βοριάδων την Τετάρτη (14/10) και την Πέμπτη (15/10).

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι ριπές των ανέμων στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ, προκαλώντας πιθανές δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Παράλληλα, η επικράτηση ψυχρότερων αέριων μαζών θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, λόγω των ισχυρών ανέμων, η αίσθηση του κρύου ενδέχεται να είναι κατά 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία.

Η σταδιακή βελτίωση αναμένεται από την Τετάρτη στα δυτικά, ενώ την Πέμπτη τα φαινόμενα προβλέπεται να περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα στοιχεία για την ένταση των ανέμων χρειάζονται παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες, καθώς οι προβλέψεις ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Ο καιρός την Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Την Κυριακή το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επηρεάζουν περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, πλην της Θράκης, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 μέτωπο τοπικά ισχυρών βροχών και καταιγίδων θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας περισσότερο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα δυτικά και βόρεια. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, αρχικά τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα Επτάνησα, και σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα προοδευτικά θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας πολλές ηπειρωτικά περιοχές, την Εύβοια και τις Σποράδες. Εξαίρεση αποτελεί η Θράκη που θα επηρεαστεί τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων πρωτίστως στα δυτικά και δευτερευόντως στα βόρεια τμήματα της χώρας. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Παράλληλα, ελαφρώς αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 26-28 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 25-27, στη Δυτική Ελλάδα από 15 έως 21-23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 26-28 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 22-24 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη, με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο τα 7 μποφόρ. Στα νότια θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενισχύοντας την αίσθηση του φθινοπώρου σε μεγάλο μέρος της χώρας.