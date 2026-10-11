Τι ανέφερε ο μετεωρολόγος

Στο γεγονός πως έρχεται ψυχρό μέτωπο στη χώρα στάθηκε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός μιλώντας στο Action 24 την Κυριακή 11/10 παίρνοντας τη θέση από τη ζέστη και το καλοκαιρινό σκηνικό των προηγούμενων ημερών.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας, με βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και το Ιόνιο, οι οποίες κινούνται ανατολικά. Ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για μια οργανωμένη γραμμή καταιγίδων, τη λεγόμενη «γραμμή λαίλαπας», η οποία εκτείνεται από την Ήπειρο μέχρι τη Ζάκυνθο και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ στη βόρεια Κέρκυρα έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 50 χιλιοστά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η κακοκαιρία, η οποία προηγουμένως επηρέασε τη Σικελία, κινείται πλέον προς την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας επιπλέον υγρασία από το Ιόνιο. Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις αναμένονται αρχικά στα δυτικά και κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμής, ενώ στη συνέχεια οι καταιγίδες θα επεκταθούν προς τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο.

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Στην Αττική, ο καιρός θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τις απογευματινές ώρες αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Τα φαινόμενα δεν προβλέπεται να έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ένταση ή διάρκεια. Βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, ο Πειραιάς και η Κηφισιά, ενώ λιγότερα φαινόμενα προβλέπονται για τη Γλυφάδα και το Λαύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 μποφόρ.

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Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, αναμένονται εντονότερα φαινόμενα από το μεσημέρι έως το απόγευμα, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θράκη, ο καιρός θα παραμείνει αρχικά καλός, καθώς η κακοκαιρία δεν θα έχει προλάβει να φτάσει στην περιοχή, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 27 βαθμούς. Αντίστοιχα, στην Κρήτη τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, με τη δυτική πλευρά του νησιού και κυρίως τα Χανιά να εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα βροχοπτώσεων σε σχέση με το Ηράκλειο.

Από την Τρίτη έρχεται το κρύο – Θυελλώδεις βοριάδες την Τετάρτη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τάσος Αρνιακός στην εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη, όταν ένα νέο ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από τα βόρεια προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι νοτιάδες θα υποχωρήσουν και τη θέση τους θα πάρουν ισχυροί βοριάδες, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες από τη Ρωσία.

Η αλλαγή αυτή θα γίνει περισσότερο αισθητή στις περιοχές που επηρεάζονται από τους βόρειους ανέμους, όπως η ανατολική Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες και η ανατολική Πελοπόννησος.

Η Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση της ψυχρής εισβολής, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις χαμηλές θερμοκρασίες θα δημιουργήσει έντονη αίσθηση κρύου, θυμίζοντας περισσότερο χειμώνα παρά φθινόπωρο.

Μάλιστα, ο Τάσος Αρνιακός υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι, εάν το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα μπορούσε να προκαλέσει χιονοπτώσεις ακόμη και στην Αττική.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον Οκτώβριο, δεν αποκλείονται λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως στον Όλυμπο και σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως το Καϊμακτσαλάν.

Στην Αττική, την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται επίσης σημαντικές βροχές, οι οποίες όμως δεν θα έχουν απαραίτητα καταρρακτώδη χαρακτήρα. Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για βροχές που θα συνοδεύονται από βοριάδες, με αποτέλεσμα το κρύο να γίνεται ακόμη πιο αισθητό.

Πάντως, η ψυχρή εισβολή δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού, από την Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται, με τα έντονα φαινόμενα να υποχωρούν και τις θερμοκρασίες να παρουσιάζουν ανάκαμψη.