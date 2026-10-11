Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, οι επόμενες ημέρες θα είναι οι πιο κρύες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τη φετινή φθινοπωρινή περίοδο.

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς η χώρα μπαίνει σταδιακά σε χειμωνιάτικο σκηνικό, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη.

Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, οι επόμενες ημέρες θα είναι οι πιο κρύες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τη φετινή φθινοπωρινή περίοδο, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

«Σιγά σιγά από την Τρίτη θα μπούμε σε χειμωνιάτικο τοπίο. Πραγματικά, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα είναι οι πιο κρύες μέρες μέχρι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναστασία Τυράσκη, επισημαίνοντας ότι, παρότι έχουν προηγηθεί ορισμένα διαστήματα με χαμηλές θερμοκρασίες, αυτή τη φορά το κρύο θα είναι πιο έντονο.

Πού αναμένονται τα πρώτα χιόνια

Η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί και από χιονοπτώσεις, οι οποίες, ωστόσο, θα περιοριστούν σε ιδιαίτερα μεγάλα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, χιόνια αναμένονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.800 έως 2.000 μέτρων, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν ενδείξεις για χιονοπτώσεις σε χαμηλότερες περιοχές.

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Η ίδια διευκρίνισε ότι έχουν ήδη σημειωθεί κάποιες χιονοπτώσεις στα πολύ ψηλά ορεινά, ωστόσο η νέα μεταβολή θα φέρει εκ νέου χειμερινές συνθήκες στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

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Πριν από το κρύο, βροχές και καταιγίδες

Μέχρι την Τρίτη, πάντως, ο καιρός θα διατηρήσει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής φθινοπωρινής περιόδου, με νοτιάδες, αυξημένη υγρασία, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Ήδη, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, έντονα φαινόμενα εκδηλώνονται στη δυτική Ελλάδα, με επίκεντρο το Ιόνιο και την Ήπειρο. Μάλιστα, στη βόρεια Κέρκυρα μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις τρεις ώρες.

Το σύστημα αναμένεται να κινηθεί σταδιακά ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αττική προβλέπεται ένα σχετικά γρήγορο πέρασμα των φαινομένων κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ στη Μακεδονία οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να επιμείνουν περισσότερο, έως το βράδυ.

Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς και βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει αρχικά σχετικά υψηλή στα ανατολικά ηπειρωτικά, αγγίζοντας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, πριν ξεκινήσει η αισθητή υποχώρησή της.

Η ουσιαστική αλλαγή, ωστόσο, τοποθετείται από την Τρίτη και μετά, όταν το φθινοπωρινό σκηνικό θα δώσει τη θέση του σε σαφώς πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, με περισσότερο κρύο και χιόνια στις ψηλότερες κορυφές των βουνών.